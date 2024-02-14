Обійшли лебедів, левів і верблюдів: в Одеському зоопарку обрали найкращу пару тварин (фото)

У конкурсі брали участь вівці, рибки, гуси, білі леви і лебеді, а також верблюди і фламінго.

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В Одеському зоопарку 13 лютого закінчилося голосування за найромантичнішу пару тварин на честь Дня святого Валентина 2024 року. Переможцями стали пара овець, про що повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.

Зазначимо, що голосування користувачів було розпочато ще першого лютого. Адміністратори зазначили, що парою минулого року стали білі леви.

Хто брав участь у конкурсі

У 2024 році конкурсантами стали:

Вівці;

Вівці Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Білі леви;

Білі леви Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Білі лебеді;

Білі лебеді Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Папуги Кореллі;

Папуги Кореллі Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Верблюди;

Верблюди Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Рибки Цихлазомі;

Рибки Цихлазомі Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Качки крякви;

Качки крякви Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Тульські гуси;

Тульські гуси Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Фламінго.

Фламінго Фото: Одесский зоопарк/Facebook

За словами адміністраторів, пара овець набрала найбільше лайків.

"Конкурс "Пара року 2024" завершився. Переможцями цього року стала пара овець. Вони набрали 401 симпатію підписників", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що нагородження переможців відбудеться 14 лютого.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники "спіймали" рись на фотопастку. За даними ДПСУ, у лютому на ділянці відділу "Селятин" було затримано 18 порушників. Приблизно кожне третє затримання — за допомогою фотопасток.