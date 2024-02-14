В горах погиб мужчина, который пытался незаконно попасть в Румынию – ГПСУ (видео)

По данным Госпогранслужбы, при пересечении границы через Карпаты украинец потерял связь со своей группой. Поисковые мероприятия были затруднены сходом лавины.

В Карпатах нашли тело мужчины, который пытался незаконно перейти границу с Румынией. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины 14 февраля.

Сообщается, что вечером 13 февраля военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Богдан" Мукачевского пограничного отряда получили данные о том, что на горячую линию службы спасения Румынии поступило сообщение о потере ориентировки в горах одним украинцем.

Украинские и румынские пограничники начали поисковые мероприятия, однако, из-за схода лавины никаких следов не обнаружили. На следующий день, примерно в 4 утра, румынские пограничники задержали двух граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу.

Мужчины рассказали, что что вместе с ними был еще один человек, однако он исчез из их поля зрения. Около 8 часов румынская сторона сообщила об обнаружении тела украинца без признаков жизни.

"Призываем воздержаться от походов в горы, где сейчас наблюдаются сложные погодные условия: угроза схода снежных лавин, местами густой туман и сильные порывы ветра", — заявили в ГПСУ.

Напомним, 8 февраля в ГПСУ сообщили, что группа из 40 нарушителей пыталась попасть в Венгрию на микроавтобусах. Это рекордная по количеству группа нарушителей, задержанная во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее, 6 февраля, в ведомстве сообщили, что в Черновицкой области правоохранители задержали автомобиль, под сидением которого скрывался мужчина. Водитель авто, по предварительной информации, занимался незаконной переправкой граждан в Румынию.