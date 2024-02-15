"Я такая конченая": украинская телеведущая оскандалилась в прямом эфире (видео)

Женщину раздражал ее костюм и то, как она в нем непривлекательно выглядит.

Телеведущая "Завтрака с 1+1" Людмила Барбир попала в неприятную ситуацию во время прямого эфира. Она с использованием нецензурной лексики высказалась о своем внешнем виде. Видео выложили в сети.

Так, Людмила Барбир не знала, что уже в прямом эфире и выдала фразу относительно своего костюма, и как она в нем выглядит.

"Бл*ть, я такая к*нченая в этом костюме, ладно, пох*й, записывайте", — сказала она съемочной группе в студии.

Далее Людмила Барбир несколько раз пыталась выговорить фразу об окончании воздушной тревоги.

Ее напарник, телеведущий Руслан Сеничкин, вел себя на камеру более деликатно и ничего скандального в этот момент не наговорил.

Позже сама Барбир извинилась перед телезрителями и списала все на эмоции из-за утреннего ракетного обстрела.

Напомним, что 46-летняя ведущая выпуска новостей на британском телеканале BBC Мериам Мошири показала средний палец на камеру, потому что не знала о начале прямого эфира. Этот короткий фрагмент выпуска новостей стал вирусным и разлетелся по социальным сетям.

Ранее Фокус писал, как немецкий канал попал в конфуз, перепутав Киев с Москвой, а телеканал "Украина 24" показал ложный сюжет о Порошенко.