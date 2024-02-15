Более 100 тысяч грн: нардеп внес залог за монаха УПЦ, подозреваемого в оправдании агрессии РФ

По словам депутата Артема Дмитрука, внесение залога за архидиакона Павла ничего не отменяет возложенных на него обязанностей в виде запрета на выезд из Киева и ношение браслета.

Народный депутат Артем Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры архидиакона Павла (Музычука), которому было объявлено подозрение в оправдании агрессии РФ против Украины. Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ 15 февраля.

В пресс-службе сообщили, что заседание по избранию меры пресечения архидьякону Павлу прошло 13 февраля в Соломенском районном суде Киева. Сообщается, что монаха обвиняют в организации провокаций в Киево-Печерской Лавре.

В качестве меры пресечения суд назначил залог в размере 121 тысячи гривен и ношение электронного браслета. По информации УПЦ, 15 февраля нардеп Дмитрук внес залог.

Залог за архидьякона Павла: что говорит Дмитрук

Нардеп депутат Артем Дмитрук 15 февраля написал в своем Telegram-канале короткое сообщение: "залог внесен".

Ранее, 13 февраля он также заявил, что уменьшение суммы залога с полумиллиона до 121 тысячи гривен — это "хорошая новость". Он отметил, что само же внесение залога не отменяет возложенных на монаха обязанностей — запрета на выезд из Киева и ношения браслета.

"Но, если в течение 5 дней залог не внесут, то меру пресечения будут выбирать заново – возможно, одним лишь залогом прокуроры в своем ходатайстве не ограничатся", — добавил Дмитрук.

Депутат также упомянул о том, что 9 февраля СБУ провела обыски в кельи архидиакона Павла, вскоре после чего ему объявили о подозрении в оправдании агрессии РФ против Украины.

Напомним, 9 февраля СМИ сообщили, что представители СБУ провели обыск в Киево-Печерской Лавре. По информации журналистов, сотрудники ведомства пришли к священнослужителю, который, по их данным, координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества лавры в государственную собственность.

В тот же день СБУ вручила подозрение клирику УПЦ из Киево-Печерской Лавры. В спецслужбе отметили, что подозреваемый — иеродиакон УПЦ, который является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя), однако не уточнили, о ком именно речь.