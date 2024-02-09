СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре: в чем причина, – СМИ (фото)

По информации журналистов, сотрудники спецслужбы наведались к священнику, который был причастен к постановочным протестным акциям при возвращении имущества лавры государству.

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В пятницу, 9 февраля, представители Службы безопасности Украины пришли с обыском в Киево-Печерскую лавру. Об этом пишет портал "Укринформ" со ссылкой на свои источники в спецслужбе.

По данным журналистов, сотрудники СБУ пришли к священнослужителю, который, по их данным, координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества лавры в государственную собственность.

В Киево-Печерской лавре проходят обыски Фото: СБУ

Передача имущества Киево-Печерской лавры государству: что известно

Напомним, 10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (УПЦ) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта.

В письме исполняющего обязанности директора заповедника Александра Рудника говорится, что договор о безвозмездном пользовании УПЦ культовыми зданиями и прочим имуществом, принадлежащем государству, был заключен 19 июля 2013 года. Однако 23 декабря 2022 постановлением Кабмина была создана Межведомственная рабочая группа, которая выявила нарушение религиозной организацией условий договора.

Представители УПЦ 20 марта собрались у Офиса президента с требованием, чтобы глава государства Владимир Зеленский выслушал их позицию касательно Киево-Печерской лавры. Главный вопрос, который требовали поднять священнослужители, — отказ от продления аренды Свято-Успенской Киево-Печерской лавры для представителей УПЦ.

На следующий день, 21 марта, на территории Киево-Печерской лавры была зафиксирована погрузка коробок с вещами в грузовые машины. Молодой человек, который представился семинаристом, сказал журналистам, что из академичной библиотеки вывозят книги.

Священнослужители вывозят вещи из лавры

28 апреля Киево-печерская лавра УПЦ обратилась в суд с требованием "принять меры обеспечения иска путем запрета государственному учреждению Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" пользоваться имуществом, которое тот передал по договору УПЦ в 2013 году.