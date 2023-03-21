"Вывозим наше имущество": в УПЦ ПМ пакуют вещи из Киево-Печерской лавры в грузовики (видео)

При виде съемочной группы рабочие остановили погрузку вещей, а один из участников процесса попытался воспрепятствовать работе журналистов, закрывая камеру ладонью.

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Во вторник, 21 марта, на территории Киево-Печерской лавры была зафиксирована погрузка коробок с вещами в грузовые машины. Об этом стало известно из видео, опубликованного изданием "Радио Свобода" в Telegram.

Корреспондент издания Роксолана Бычай пообщалась с молодым человеком, который представился семинаристом. По его словам, из академичной библиотеки вывозят книги.При этом ученик духовной семинарии ушел от вопроса о том, придется ли УПЦ МП все-таки покинуть стены монастыря до 29 марта.

"Мы не думаем о том, придется нам или не придется, просто вывозим наше имущество", — сказал семинарист.

Журналисты также заметили священнослужителей, которые покидали лавру с ручной поклажей. Священники никак не прокомментировали свои действия, а один из них заявил, что он "не местный".

Возле Киево-Печерской лавры заметили грузовик с вещами

Вскоре после прибытия съемочной группы рабочие остановили погрузку вещей, утверждая, что "уже закончили работу". Кроме того, один из участников процесса попытался воспрепятстовать съемке, закрывая камеру ладонью. По данным СМИ, кроме книг из территории лавры вывозили мебель, раковины и личные вещи.

Семинаристы и священники забирают вещи из Киево-Печерской лавры: реакция Минкульта

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил журналистам "Радио Свобода", что с тем, как именно представители УПЦ МП вывозит из лавры имущество, предстоит еще разобраться.

"Вывозили бойлеры, столы и все остальное. И так же пытались вывезти другие вещи, на которые граждане донатили средства, чтобы лавра могла жить", — констатировал Ткаченко.

Глава Минкульта отметил, что в случае отсутствия имущества, принадлежащего государству, виновных ждет уголовная ответственность. Он также упомянул о том, что 21 марта на территории монастыря начла работу специальная комиссия.

"Есть вопрос относительно мощей, которые находятся в пещерах, но сейчас доступ к пещерам перекрыт", — заверил министр.

Александр Ткаченко о выселении УПЦ МП (54:00)

Данные события происходят на фоне того, что 21 марта в УПЦ МП заявили об ограничении доступа в пещеры и некоторые храмы Киево-Печерской лавры. Причиной тому стала работа Минкульта по возвращению имущества монастыря в госсобственность.

Накануне, 20 марта, возле здания Офиса президента Украины собрались представители УПЦ ПМ, которые требовали, чтобы Владимир Зеленский выслушал их позицию касательно Киево-Печерской лавры.

Напомним, что 10 марта в Киево-Печерской лавре предупредили УПЦ ПМ о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта. В письме и. о. директора заповедника Александра Рудника говорится, что решение было приято в связи с нарушением религиозной организацией условий соглашения.