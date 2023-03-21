"Вивозимо наше майно": в УПЦ ПМ пакують речі з Києво-Печерської лаври у вантажівки (відео)

Побачивши знімальну групу робітники зупинили завантаження речей, а один з учасників процесу спробував перешкодити роботі журналістів, закриваючи камеру долонею.

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У вівторок, 21 березня, на території Києво-Печерської лаври було зафіксовано завантаження коробок із речами у вантажні машини. Про це стало відомо з відео, опублікованого "Радіо Свобода" в Telegram.

Кореспондент видання Роксолана Бичай поспілкувалась з молодим чоловіком, який представився семінаристом. За його словами, з академічної бібліотеки вивозять книги. При цьому учень духовної семінарії уникнув питання про те, чи доведеться УПЦ МП все-таки залишити стіни монастиря до 29 березня.

"Ми не думаємо про те, доведеться нам чи не доведеться, просто вивозимо наше майно", — сказав семінарист.

Журналісти також помітили священнослужителів, які залишали лавру із ручною поклажею. Священники ніяк не прокоментували свої дії, а один із них заявив, що він "не місцевий".

Біля Києво-Печерської лаври помітили вантажівку з речами

Незабаром після прибуття знімальної групи робітники зупинили завантаження речей, стверджуючи, що "вже закінчили роботу". Крім того, один з учасників процесу спробував перешкодити зйомці, закриваючи камеру долонею. За даними ЗМІ, окрім книг із території лаври вивозили меблі, раковини та особисті речі.

Семінаристи та священники забирають речі з Києво-Печерської лаври: реакція Мінкульту

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив журналістам "Радіо Свобода", що з тим, як саме представники УПЦ МП вивозить з лаври майно, ще доведеться розібратися.

"Вивозили бойлери, столи та все інше. І так само намагалися вивезти інші речі, на які громадяни донатили кошти, щоби лавра могла жити", — констатував Ткаченко.

Глава Мінкульту зазначив, що у разі відсутності майна, що належить державі, винних чекає кримінальна відповідальність. Він також згадав, що 21 березня на території монастиря розпочала роботу спеціальна комісія.

"Є питання щодо мощей, що знаходяться в печерах, але зараз доступ до печер перекрито", — запевнив міністр.

Олександр Ткаченко про виселення УПЦ МП (54:00)

Ці події відбуваються на тлі того, що 21 березня в УПЦ МП заявили про обмеження доступу до печер та деяких храмів Києво-Печерської лаври. Причиною цього стала робота Мінкульту щодо повернення майна монастиря у держвласність.

Напередодні, 20 березня, біля будівлі Офісу президента України зібралися представники УПЦ ПМ, які вимагали, щоб Володимир Зеленський вислухав їхню позицію щодо Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, що 10 березня у Києво-Печерській лаврі попередили УПЦ ПМ про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29 березня. У листі в. о. директора заповідника Олександра Рудника йдеться, що рішення було ухвалене у зв'язку з порушенням релігійної організації умов угоди.