На границе с Польшей протестующие начали жестче блокировать движение транспорта, — ГПСУ

Пограничная служба сообщила, что на пункте пропуска "Медика-Шегини" польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков. Срок завершения такой блокировки неизвестен.

С 20 февраля польские фермеры начинают жестче ограничивать движение транспортных средств на границе с Украиной. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Сообщается, что на пункте пропуска "Медика-Шегини" польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков. Срок завершения такой блокировки неизвестен.

Кроме того, как говорится в отчете, у пункта пропуска "Долгобычев-Угринов" протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля.

В ГПСУ заявили, что на пункте пропуска "Зосин-Устилуг" с 13:00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.

Также пограничники отметили, что на пункте пропуска "Корчевая-Краковец" до 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.

Кроме того, как сообщается, на пункте пропуска "Гребене-Рава-Русская" протестующие с 13:00 сегодня полностью заблокировали движение в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.

Также в ГПСУ сообщили, что на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях к 19:00.

Ранее сообщалось, что польские фермеры атаковали вагон с украинским зерном. По информации журналистов, на место инцидента прибыла полиция, после чего польские фермеры разблокировали железнодорожные пути.

Также напомним, что в Польше раскритиковали ЕС за недостаточную военную помощь Украине. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, есть страны, которые продолжают блокировать создание специальной линии финансирования для обороны Украины в Европейском фонде мира, а других источников у союзников для поставки боеприпасов нет.