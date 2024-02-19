Три тысячи автомобилей в очереди: что происходит на польской границе

На одном из пунктов пропуска на польсько-украинской границе блокируют не только движение грузовых авто, но еще и не пропускают водителей с пустыми фурами, которые нужно выехать за товарами критической важности.

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На польсько-украинской границе, где продолжают акцию протеста польские протестующие, самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", где движение грузового транспорта полностью заблокировано. По информации Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, поляки не разрешают проезжать гуманитарным, скоропортящимся грузам и топливу. Кроме того, в социальных сетях появилось видео, в котором толпа польских протестующих блокировала проезд пассажирского автобуса.

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По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, блокада границы – это прямая угроза безопасности Украины, которая сейчас противостоит российскому агрессору.

"Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу — России. Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут использоваться российскими спецслужбами для разрушения искусственного конфликта между нашими странами", — сказал он.

В то же время, как отметил заместитель министра Сергей Деркач, критическая ситуация из-за польских протестующих возникла на пункте пропуска" Ягодин — Дорогуск". По словам чиновника, поляки не только блокируют движение грузовых авто, но еще и не пропускают водителей с пустыми фурами, которые едут за товарами критической важности.

"Они вынуждены ждать в более чем 15-ти километровой очереди для пустых грузовиков на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице", где приостановлена ​​регистрация в "єЧергу". То есть водители буквально живут на дороге без нормальных условий", – подчеркнул Сергей Деркач.

Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 19 февраля, заблокированными остаются шесть из девяти пунктов пропуска на польсько-украинской границе. Это:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Шегини";

"Краковец".

На них совокупно в очередях находятся 2,9 тысячи грузовиков.

Напомним, с 9 февраля в Польше продолжается 30-дневная забастовка, которую организовали польские перевозчики. А уже 20 числа, как заявили в польском независимом профсоюзе "Солидарность", к перевозчикам присоединятся и фермеры, которые обещают полностью остановить работу всех пунктов пропуска на польско-украинской границе.

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам", — сказано в заявлении профсоюза.

Причина польской блокады — неэффективная аграрная политика ЕС. По мнению политолога Валентина Гладких, организации стоило бы пересмотреть правила, которые сейчас действуют в аграрном секторе ЕС.

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Ранее Фокус рассказывал, какие убытки терпят украинские компании, которые из-за блокады границы потеряли возможность ввозить и вывозить товары. Также председатель налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев 16 февраля заявил, что из-за полной блокада украинско-польской границы, бюджет нашей страны недополучит более 7 миллиардов гривен поступлений.