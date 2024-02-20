"Прогресса нет": в Польше раскритиковали ЕС за недостаточную военную помощь Украине

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, есть страны, которые продолжают блокировать создание специальной линии финансирования для обороны Украины в Европейском фонде мира, а других источников у союзников для поставки боеприпасов нет.

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В начале текущего года в Европейском союзе выразили намерение провести изменения в структуре Европейского фонда мира с целью более эффективного обеспечения потребностей украинской армии. Однако на данный момент страны-участницы ЕС так и не достигли согласия относительно этих реформ. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС, передает издание "24 Канал".

Он выразил свое недовольство проведением заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, поскольку его коллеги не достигли согласия относительно реформирования Европейского фонда мира. Кроме того, отмечается отсутствие альтернативных источников финансирования для поставки оружия Украине.

Согласно высказыванию польского министра, на заседании присутствовал и украинский коллега Дмитрий Кулеба, который подключился к нему онлайн. Глава МИД Украины выразил просьбу о срочной поставке боеприпасов.

"Мне жаль констатировать, что в этом вопросе также нет прогресса, поскольку есть страны, которые продолжают блокировать создание специальной линии финансирования для обороны Украины в Европейском фонде мира, а других источников финансирования для поставки боеприпасов нет", – сказал Радослав Сикорский.

Он отметил, что обстановка на фронте в Украине "стремительно приобретает драматический характер". Министр отметил, что призвал своих коллег принять решение о реформировании фонда, из которого Украина получает военную помощь, как можно скорее.

"Как мы знаем, Авдеевка уже пала, россияне давят в нескольких направлениях, и, возможно, уже почти поздно", – добавил министр.

Напомним, 17 февраля сообщалось, что президент Чехии нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. По словам Петра Павела, неизвестный источник может поставить для ВСУ 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 000 122 миллиметра. Для этого нужна помощь партнеров.