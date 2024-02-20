"Самое опасное положение на фронте": названы три причины, почему войска РФ наступают на востоке Украины

После захвата Авдеевки на Западе говорят о самой опасной ситуации для украинской армии с начала полномасштабной войны. РФ добилась временных успехов на фронте из-за ряда причин, среди которых смена руководства ВСУ и критическая нехватка артиллерийских боеприпасов. Фокус разбирался, где российские войска могут еще пойти в атаку.

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Украинские военные могли оказаться в самом опасном положении с первых месяцев полномасштабной войны с Россией. Нехватка боеприпасов и приостановка военной помощи США существенно осложнила продолжение интенсивных боев на линии фронта протяженностью более 1500 километров, описывают боевую ситуацию обозреватели газеты The New York Times (NYT).

Российское наступление разделилось на пять основных направлений: Авдеевское, Марьинское, Работинское, Кременское и Бахмутское. Насколько далеко оккупанты продвинутся за пределы Авдеевки и хорошо ли украинские солдаты оборудовали следующие линии обороны, неизвестно, констатируют аналитики.

Захват Марьинки позволил армии РФ переключиться в будущем на Угледар, важный опорный пункт ВСУ. Находящиеся в районе этого города военные уверены, что падение Авдеевки позволит российским войскам активизировать атаки с севера.

Украинское командование утверждает, что большая группировка сконцентрирована в районе Работино и на Ореховском направлении. Ее численность превышает живую силу врага в районе Авдеевки.

По данным NYT, ВС РФ продвигаются в двух направлениях от Кременной: к Купянску на севере и к Лиману на юге. Россия несколько месяцев удерживала в этом районе около 110 000 военнослужащих.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно предупредил о планах россиян прорвать украинскую оборону в районе Часова Яра Донецкой области. Захват города даст врагу контроль над господствующими высотами, а Краматорск окажется под артиллерийским огнем. Ситуация напряженная, требует постоянного мониторинга и оперативного принятия решений на местах, подчеркивает командование Сухопутных войск ВСУ.

Погодные условия и смена командования ВСУ. Что повлияло на активное наступление России?

Окно возможностей для наступления армии РФ открылось за счет нескольких составляющих. По словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, первым фактором стала смена руководства Вооруженных сил Украины.

"Генералам на новых должностях (очевидно речь идет о смене главкома ВСУ, — ред.) нужно время для входа в дело и ознакомления с оперативными задачами. Обычно военным высокого ранга давали полгода для ввода в более высокую должность. В условиях большой войны столько времени нет", — объясняет эксперт Фокусу.

Вторая составляющая — изменение погодных условий и появление возможности передвигать тяжелую технику. Третий и основной фактор — нехватка артиллерийских снарядов для отражения врага.

"Все три причины повлияли на активизацию войск РФ на пяти указанных направлениях. Насколько критична ситуация? Мы держим оборону, нормальные прогнозы невозможно сделать. Но скажу точно, что прорыв фронта невозможен. Да, активно атакуют [оккупанты] возле Работино — хотят отодвинуть украинскую артиллерию от Токмака, крупного железнодорожного хаба", — добавляет Гетьман.

Тактика времен Второй мировой войны: в чем особенность атак россиян?

Кроме проблемы нехватки боеприпасов у ВСУ, добавляется и другая проблема — подтягивание резервов армии России. Очевидно, поэтому враг продвигается в районе Работино и Бахмута, считает военный эксперт Михаил Жирохов.

Тактика россиян, как говорит специалист, не менялась со времен Второй мировой войны. Военные наносят удары по разным точкам фронта и следят за "проседанием" обороны противника. Самый слабый район и будет основным направлением атак.

"Российское командование еще не выявило такой участок, поэтому бросает солдат на пять направлений. Вероятно, после взятия Авдеевки продолжатся нападения на близлежащие населенные пункты. РФ уже прощупывало силы ВСУ у cела Ласточкино", — подчеркивает эксперт в беседе с Фокусом.

Стоит отметить, что мрачные предсказания западных аналитиков по ситуации в Украине не всегда сбывались. Теперь они опираются на промедление в решении Вашингтона отправить Киеву военную помощь.

Не нужно забывать, что оборонные способности ВСУ поддерживают и страны Европы: Дания передает всю свою артиллерию и призвала остальные страны последовать примеру, говорит Фокусу военный аналитик Дмитрий Снегирев.

"На Западе долго рассказывали о возможном наступлении россиян весной. Замечу, что оно и не прекращалось с начала большой войны. Сейчас в планах оккупантов — контроль над всей Донецкой областью. Интенсивность боев из-за этого выросла. А ситуацию с Авдеевкой Москва использует еще не раз для деморализации украинской армии и общества", — подытожил эксперт.

Фокус ранее подробно анализировал возможные варианты продвижения российских войск после захвата Авдеевки. Важный опорный пункт защищал Покровск, сохраняется угроза наступления и на Селидово.

Напомним, утром 19 февраля ВСУ уничтожили два российских боевых самолета Су-35 и Су-34. Один из них упал в Азовское море.