"Найнебезпечніше становище на фронті": названо три причини, чому війська РФ наступають на сході України

Після захоплення Авдіївки на Заході говорять про найнебезпечнішу ситуацію для української армії з початку повномасштабної війни. РФ домоглася тимчасових успіхів на фронті через низку причин, серед яких зміна керівництва ЗСУ і критична нестача артилерійських боєприпасів. Фокус розбирався, де російські війська можуть ще піти в атаку.

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Українські військові могли опинитися в найнебезпечнішому становищі з перших місяців повномасштабної війни з Росією. Брак боєприпасів і припинення військової допомоги США істотно ускладнила продовження інтенсивних боїв на лінії фронту протяжністю понад 1500 кілометрів, описують бойову ситуацію оглядачі газети The New York Times (NYT).

Російський наступ розділився на п'ять основних напрямків: Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський. Наскільки далеко окупанти просунуться за межі Авдіївки і чи добре українські солдати обладнали наступні лінії оборони, невідомо, констатують аналітики.

Захоплення Мар'їнки дало змогу армії РФ переключитися в майбутньому на Вугледар, важливий опорний пункт ЗСУ. Військові, які перебувають у районі цього міста, впевнені, що падіння Авдіївки дасть змогу російським військам активізувати атаки з півночі.

Українське командування стверджує, що велике угруповання сконцентроване в районі Роботиного та на Оріхівському напрямку. Його чисельність перевищує живу силу ворога в районі Авдіївки.

За даними NYT, ЗС РФ просуваються у двох напрямках від Кремінної: до Куп'янська на півночі і до Лиману на півдні. Росія кілька місяців утримувала в цьому районі близько 110 000 військовослужбовців.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно попередив про плани росіян прорвати українську оборону в районі Часового Яру Донецької області. Захоплення міста дасть ворогу контроль над панівними висотами, а Краматорськ опиниться під артилерійським вогнем. Ситуація напружена, потребує постійного моніторингу та оперативного ухвалення рішень на місцях, наголошує командування Сухопутних військ ЗСУ.

Погодні умови та зміна командування ЗСУ. Що вплинуло на активний наступ Росії?

Вікно можливостей для наступу армії РФ відкрилося за рахунок кількох складових. За словами ветерана російсько-української війни, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, першим фактором стала зміна керівництва Збройних сил України.

"Генералам на нових посадах (вочевидь ідеться про зміну головкому ЗСУ, — ред.) потрібен час для входу в справу та ознайомлення з оперативними завданнями. Зазвичай військовим високого рангу давали півроку для введення на вищу посаду. В умовах великої війни стільки часу немає", — пояснює експерт Фокусу.

Другий складник — зміна погодних умов і поява можливості пересувати важку техніку. Третій і основний фактор — брак артилерійських снарядів для відбиття ворога.

"Усі три причини вплинули на активізацію військ РФ на п'яти зазначених напрямках. Наскільки критична ситуація? Ми тримаємо оборону, нормальні прогнози неможливо зробити. Але скажу точно, що прорив фронту неможливий. Так, активно атакують [окупанти] біля Роботиного — хочуть відсунути українську артилерію від Токмака, великого залізничного хаба", — додає Гетьман.

Тактика часів Другої світової війни: у чому особливість атак росіян?

Крім проблеми нестачі боєприпасів у ЗСУ, додається й інша проблема — підтягування резервів армії Росії. Очевидно, тому ворог просувається в районі Роботиного і Бахмута, вважає військовий експерт Михайло Жирохов.

Тактика росіян, як каже фахівець, не змінювалася з часів Другої світової війни. Військові завдають ударів по різних точках фронту і стежать за "просіданням" оборони противника. Найслабший район і буде основним напрямком атак.

"Російське командування ще не виявило такої ділянки, тому кидає солдатів на п'ять напрямків. Ймовірно, після взяття Авдіївки продовжаться напади на прилеглі населені пункти. РФ уже промацувала сили ЗСУ біля села Ласточкине", — підкреслює експерт у бесіді з Фокусом.

Варто зазначити, що похмурі передбачення західних аналітиків щодо ситуації в Україні не завжди збувалися. Тепер вони спираються на зволікання в рішенні Вашингтона відправити Києву військову допомогу.

Не потрібно забувати, що оборонні спроможності ЗСУ підтримують і країни Європи: Данія передає всю свою артилерію і закликала решту країн взяти з них приклад, каже Фокусу військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

"На Заході довго розповідали про можливий наступ росіян навесні. Зауважу, що він і не припинявся від початку великої війни. Нині в планах окупантів — контроль над усією Донецькою областю. Інтенсивність боїв через це зросла. А ситуацію з Авдіївкою Москва використає ще не раз для деморалізації української армії та суспільства", — підсумував експерт.

Фокус раніше детально аналізував можливі варіанти просування російських військ після захоплення Авдіївки. Важливий опорний пункт захищав Покровськ, зберігається загроза наступу і на Селидове.

Нагадаємо, вранці 19 лютого ЗСУ знищили два російські бойові літаки Су-35 і Су-34. Один із них упав в Азовське море.