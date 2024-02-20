"Ксенофобия и оправдание геноцида": в ГУР отреагировали на рассыпанное поляками зерно

По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, допускать и терпеть подобные отвратительные поступки невозможно.

Ситуацию вблизи пункта пропуска "Медика — Шегини", где во вторник, 20 февраля, польские протестующие рассыпали украинское зерно на пути, прокомментировал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Он обвинил польских фермеров в ксенофобии и оправдании геноцида.

"Любое надругательство над зерном и хлебом, для народа пережившего Голодомор, это сознательное, публичное проявление ксенофобии и оправдание геноцида против украинцев. Допускать и терпеть подобные отвратительные поступки просто невозможно", — написал Юсов на своей Facebook-странице.

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Поляки рассыпали украинское зерно: что известно

Около полудня 20 февраля на станции "Медика" польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Впоследствии в "Укрзализныце" сообщили, что зерновозы направлялись в Германию транзитом через Польшу. А ведомство четко придерживается запрета на импорт зерновых грузов в Польшу.

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова поляки высыпали 4 тонны зерна пока грузовой поезд ждал перегрузки на узкую колею. Он напомнил, что украинские фермеры два года собирают зерно в бронежилетах, под ракетными атаками и несмотря на минную опасность. Кубраков считает, что рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше — очередная политическая провокация, направленная на раскол между двумя народами.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский уточнил, что рассыпанное зерно — кукуруза. Он напомнил, что в Польшу кукуруза из Украины не экспортируется, а препятствование торговле Украины с другими странами мира неприемлемо и противоречит общим украинско-польским целям.

Напомним, 20 февраля польские фермеры решили полностью заблокировать границу с Украиной.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский предупредил, что полное закрытие границы может способствовать остановке экспорта польских товаров в Украину и привести к потере доходов и сокращению многих рабочих мест.