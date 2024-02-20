Судье Тандыру, сбившему нацгвардейца, насчитали почти 400 тысяч зарплаты, — СМИ (таблица)

По данным ГСА, несколько месяцев судья не получал ничего, однако потом ему выплатили значительно большую сумму за оклад. Журналисты предполагают, что Алексею Тандыру насчитали незаконные надбавки.

Судье Алексею Тандыру, который обвиняется в смертельном ДТП на блокпосте, продолжали выплачивать зарплату с надбавками. Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы Территориального управления Государственной судебной администрации (ГСА) в Киевской области сообщили в издании Watchers 20 февраля.

Фиксированный оклад судьи в 2023 году составлял 63 060 гривен. Однако Тандыру дополнительно начисляли выплату за выслугу лет, надбавки за ученую степень и за пребывание на административной должности в суде, выплаты за командировки и больничный.

В январе и феврале 2023 года судье начислили зарплату в размере более 104 тысяч гривен (без вычета налогов и сборов). В марте и апреле Тандыр получил другую сумму, а в мае ему снова насчитали более 104 тысяч.

В июне начисления были отрицательными, с июля по октябрь они вообще не проводились. Однако уже в ноябре Тандыру снова выплатили зарплату. Только в качестве оклада он должен был получить более 389 тысяч гривен.

"А общая сумма начисленной заработной платы за этот месяц 2023 года составила 397 483 гривны (без налогов и сборов)", — отметили в СМИ.

В Макаровском райсуде Киевской области журналистам рассказали, что по закону судья, который не осуществляет правосудие, не имеет права на получение доплат к окладу. В то же время с 29 мая 2023 года оклад Тандыра составляет 63 060 гривен.

"Однако в начисленной Тандыру зарплате за ноябрь 2023 года мы видим начисления за выслугу лет, а также надбавки за научную степень и за пребывание на административной должности. Только в декабре Тандыру начинают выплачивать "голый" оклад в 63 060 гривен без надбавок", — подчеркнули в издании.

Начисления судье Алексею Тандыру Фото: Watchers

В чем обвиняется Алексей Тандыр?

Примерно в полночь 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Сообщалось, что водитель машины Lexus сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии на блокпосту.

По данным СМИ, нацгвардеец заметил движение автомобиля на большой скорости и пошел ставить фишку, чтобы остановить водителя для проверки документов. За рулем был судья Алексей Тандыр.

Фото с места ДТП Фото: Киевская городская прокуратура

Впоследствии журналисты передавали, что Тандыр пытался махлевать с анализами. Он сдал вместо мочи воду, затянув экспертизу. В слюне судьи обнаружили алкоголь.

Жена погибшего нацгвардейца Анна Бондаренко рассказала, что получала анонимные переводы на свою карточку. В общем ей перевели 18 тысяч гривен. Узнав, что эти деньги от семьи Тандыра, женщина вернула их адвокатам.