"Кто ищет — тот находит": следователь из Днепра приобрел жене Tesla за 10 тысяч гривен

В среднем Tesla Model Y 2022 года выпуска на вторичном рынке стартует от 30 тысяч долларов.

Заместитель руководителя отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Валентин Серединский задекларировал автомобиль Tesla Model Y 2022 года выпуска, стоимость которого указал 10 тысяч гривен. Об этом пишет "Слідство.Інфо".

Так в своей декларации правоохранитель указал, что его жена приобрела авто Tesla Model Y 2022 года выпуска за 10 тысяч гривен. Журналисты связались с владелицей авто и та заявила, что не в курсе, что указал ее муж в декларации, но покупку авто подтвердила. В то же время женщина отметила, что не понимает, почему там указана стоимость 10 тысяч гривен.

Журналисты также обратились к Валентину Серединскому, чтобы тот объяснил такую низкую цену за такое авто.

Мужчина отметил, что сумма в 10 тысяч гривен за Tesla указана в договоре купли-продажи, а на просьбу поделиться с журналистами, где можно найти авто по такой цене сказал, что стоит поискать такие цены на площадке онлайн-объявлений по продаже авто и добавил "кто ищет — тот находит".

Следователь возмутился, что к нему возникли вопросы, а не к оценщику транспортного средства.

В среднем Tesla Model Y 2022 года выпуска на вторичном рынке стартует от 30 тысяч долларов.

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