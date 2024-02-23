"Готовы к разумным компромиссам": Шмыгаль о блокаде границы поляками

Премьер-министр Украины заявил о подготовке предложений польской стороне по разблокированию польскими фермерами границы. Денис Шмыгаль анонсировал "прагматичный диалог".

В пятницу, 23 февраля, Кабинет министров Украины проводит выездное заседание на Львовщине. Там правительство работает по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил премьер-министр Украины в Telegram.

Среди ключевых вопросов — ситуация с блокадой на польско-украинской границе.

"Готовим четкие шаги и конкретные предложения. С польской стороной планируем провести прагматичный диалог, и готовы к разумным компромиссам", — заявил Шмыгаль.

О том, когда состоится встреча с польскими чиновниками, в правительстве не сообщают.

Премьер добавил, что Украина продолжает расширять логистику в других точках. В частности, речь идет об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией.

"Это пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош". Он будет работать для пассажирских автомобилей, и это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан", — заверил Шмыгаль.

Кроме того, украинская сторона договорилась о расширении работы еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией — "Лужанка — Берегшурань". Им могут воспользоваться пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн.

Ситуация на границе с Польшей

Польские аграрии на тракторах с 9 февраля заблокировали дороги почти в трех сотнях городов и городков страны. Среди них и 6 пунктов пропуска на украинско-польской границе.

С 20 февраля польские фермеры заблокировали все пограничные пункты пропуска с Украиной, а также подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Фермеры утверждают, что протестуют против чрезмерного завоза украинского зерна.

По состоянию на утро 23 февраля, в очередях на пересечение границы на территории Польши в сторону Украины ждут 2460 грузовиков. По словам представителя Государственной пограничной службы самые большие очереди напротив пунктов пропуска "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Русская".

Напомним, 23 февраля на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные повредили люки в украинских зерновозах, которые везли рапс в Германию. Тремя днями ранее, 20 февраля, поляки рассыпали кукурузу на железнодорожные пути.

Президент Владимир Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе, чтобы урегулировать ситуацию. Впоследствии Туск анонсировал встречу двух президентов на 28 марта.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты являются определенным конфликтом интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине.