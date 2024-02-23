Почти весна: какой будет погода в Украине на выходных 24-25 февраля

По словам синоптика Наталки Диденко, на выходных украинцев ждет теплая погода, за которым последует незначительное похолодание.

На выходных 24 и 25 февраля на территории Украины будет преимущественно теплая погода. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"В дальнейшем градусы немного "присядут", однако серьезного похолодания не видно — природа и атмосфера спокойно, без контрастных дерганий и нервов, заранее готовятся к весне", — написала Диденко.

Наталка Диденко прогнозирует теплую погоду на выходных Фото: facebook / Наталья Диденко

По данным Укргидрометцентра, средняя температура воздуха по Украине в субботу днем составит +10+12 градусов , ночью — +5+7 градусов. В воскресение дневная температура будет держаться в районе +7+9 градусов, — ночная +5+3 градусов.

В Киеве на выходных ожидается облачная погода и средняя температура воздуха +5 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют от +7 до +11 градусов. В большинстве западных регионов облачно, в Тернопольской и Хмельницкой областях – облачно с прояснениями. В Закарпатской области возможен проливной дождь.

В центральных областях ожидается температура воздуха от +0,5 до +7 градусов. Почти во всех областях облачно, в Днепропетровской – облачно с прояснениями. Без осадков.

На юге страны температура воздуха будет колебаться в районе +6+11 градусов. В Херсонской области и Крыму будет облачно, в Запорожской и Николаевской областях – облачно с прояснениями. В Одессе ожидается туман. Осадков не предвидится.

На востоке, в частности в Харьковской области, ожидается облачная погода и средняя температура воздуха в районе +0,6 градусов.

Погода в Украине 24 февраля Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 25 февраля Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 20 февраля Наталка Диденко предупреждала, что в течение недели в Украине будет преобладать влажная, с осадками, погода.

СМИ также писали 20 февраля, что после Лунного Нового года в западном регионе Китая Синьцзяне наступило похолодание, побившее 64-летний рекорд: температура снизилась до -52,3 градуса.