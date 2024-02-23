Украина идет к тотальной мобилизации: в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Закрытие границ Украины и перестройка экономики на производство собственной продукции поможет решить проблему финансирования ВСУ, убеждены во фракции "Слуга народа".

Украина шаг за шагом идет к тотальной мобилизации. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда в эфире телеканала "Киев".

По мнению народного избранника, такая тотальная мобилизация обусловлена необходимостью найти средства на финансирование Вооруженных сил. В частности, речь идет об увеличении размера боевых выплат до 200 тысяч гривен.

"Мы должны осознавать, что мы идем шаг за шагом к тотальной мобилизации, а она будет предусматривать фактически закрытие страны, экономики и акцент экономики на производстве своего продукта", — сказал Дунда.

2023 год показал, что Украина импортирует значительно больше бытовых товаров, чем экспортирует.

"То есть фактически страна живет за счет импорта других товаров, которые мы можем производить самостоятельно. И это начиная от продуктов. Практически все магазины на Западной Украине забиты продуктами от поляков", — заявил Дунда.

Похожая ситуация, по словам депутата, и с одеждой. Все это Украина может производить самостоятельно, убежден нардеп.

Золотовалютные запасы и резервы можно будет направить на обеспечение ВСУ и выплату 200-тысячной зарплаты военным.

Напомним, 21 февраля народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией "Слуга народа" заявил о необходимости повышения боевых выплат военным на передовой. Глава государства считает, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 тысяч гривен.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что в Верховной Раде 13 февраля зарегистрировали законопроект, который предлагает увеличивать зарплаты военнослужащим через шесть месяцев службы в 1,5 раза. То есть, минимальная зарплата в 20-100 тысяч должна расти до 30-200 тысяч соответственно. Также документ устанавливает денежное обеспечение для мобилизованных в размере трех тысяч долларов, для сержантов — четырех тысяч долларов, а для офицеров — пять тысяч долларов.