Сухо и по-весеннему солнечно: в Украине потеплеет до +17 (карты)

До конца февраля и в начале марта по всей стране ожидается комфортная сухая и теплая погода. Из-за атмосферной циркуляции в ближайшее время осадков не предвидится.

На этой неделе, с 26 февраля по 1 марта, начнется настоящая весна — температура по всей стране ожидается выше нормы, особенно в западных и южных регионах. Об этом сообщил Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог.

По его словам, в Украине устанавливается такая атмосферная циркуляция, при которой в ближайшее время осадков не предвидится.

"Под влиянием юго-восточного ветра к нам продолжит поступать теплая воздушная масса, а малооблачная погода обеспечит интенсивный дневной прогрев. Таким образом, среднесуточная температура будет соответствовать середине марта", — заверил синоптик.

26 февраля

В понедельник в Украине осадков не ожидается, лишь ночью в западной части местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В западных областях местами туманы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 °С, днем +3...+8 °С. В западных и южных областях ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С, на Закарпатье до +16 °С.

Фото: Укргидрометцентр

27 февраля

Во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. На крайнем западе ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем +3...+8 °С. В западных и южных областях (кроме прибрежной зоны) ночью +1...+6 °С, днем +9...+14 °С, на Закарпатье до +16 °С.

Фото: Укргидрометцентр

28 февраля

В среду сохранится теплая и сухая погода по всей стране. В западной части ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем +3...+8 °С. В западных и южных областях ночью +1...+6 °С, днем +9...+14 °С, на Закарпатье до +16 °С.

Фото: Укргидрометцентр

29 февраля

В четверг на всей территории страны ожидается сухая солнечная погода. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, днем +3...+8 °С. В западных и южных областях (кроме прибрежной зоны) ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С, на Закарпатье до +17 °С.

Фото: Укргидрометцентр

1 марта

В пятницу в Украине сохранится малооблачная теплая погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +7...+12 °С, в Крыму и на Закарпатье +12...+17 °С.

Фото: Укргидрометцентр

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