Перикрывает прошлогоднюю инфляцию: в правительстве объяснили, почему пенсии проиндексируют всего на 8%
Размер надбавки в правительстве посчитали по формуле, которая учитывает прошлогоднюю инфляцию и средний показатель роста зарплат за последние три года. Рост пенсий на 8% перекроет рост цен за 2023 год, убеждают в Министерстве социальной политики.
С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5717 гривен. Соответствующее постановление Кабинет министров Украины утвердил в пятницу, 23 февраля, во время выездного заседания, которое правительство провело во Львовской области.
"Индексация коснется более 10 миллионов украинцев. 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч "чернобыльцев", — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, с 1 апреля автоматически пересчитают выплаты для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.
Почему индексация 8%, а не 13%
Ранее в Министерстве социальной политики прогнозировали, что пенсии с 1 марта 2024 года проиндексируют на 13%. В то же время уточняли, что это предварительные расчеты. Такие же цифры называл и премьер-министр Денис Шмыгаль в январе этого года. Такой прогноз основывался, в частности, на оценках уровня инфляции.
Однако в 2023 году инфляция оказалась гораздо ниже, чем предполагали, поэтому и индексация пенсий будет на уровне 8%.
Как высчитывают индексацию
Размер соответствующего повышения рассчитывается по специальной формуле. 50% от уровня инфляции за прошлый год добавляют к 50% среднего годового показателя роста заработной платы. В частности, учитываются во время выплат и данные за последние три года.
По данным Госстата, показатель инфляции в 2023 году составил всего 5,1%, а рост средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы — 7%.
"Рост пенсий перекроет рост цен за 2023 год. Несмотря на то, что во время полномасштабной войны правительство имеет право не проводить индексацию пенсий, мы не только проводим индексацию, но и расширяем ее периметр, — пояснили в Минсоцполитики.
Кому проиндексируют пенсии
Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут индексированы пенсии для:
- 9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
- 596 тыс. пенсионеров силовых ведомств
- 97,8 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы.
Кроме того, в этом году второй раз подряд проиндексируют самые низкие пенсии.
"До 2023 года такие пенсии под индексацию не попадали. Ранее пенсионерам с самыми низкими пенсиями, как правило, повышался не весь размер пенсии, а только та ее часть, которая исчисляется по страховой формуле и которая обычно "поглощается" другими составляющими пенсионной выплаты, так что общего роста размера пенсии не происходило", — сообщили в Минсоцполитики.
Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации — 322 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 395 грн до 5 717 грн.
Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тыс. потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
Также будут проиндексированы на 8% пенсии 20,8 тыс. ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.
В то же время Правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.
При этом, при любых расчетах, повышение пенсий составит не менее 100 грн.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина сможет обеспечивать своевременную выплату зарплат и пенсий гражданам до конца первого полугодия 2024 года. Однако, по его словам, Киеву очень важно получить финансовую помощь от партнеров, иначе — бюджетные проблемы станут ощутимыми уже для всех.