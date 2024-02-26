Перикрывает прошлогоднюю инфляцию: в правительстве объяснили, почему пенсии проиндексируют всего на 8%

Размер надбавки в правительстве посчитали по формуле, которая учитывает прошлогоднюю инфляцию и средний показатель роста зарплат за последние три года. Рост пенсий на 8% перекроет рост цен за 2023 год, убеждают в Министерстве социальной политики.

С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5717 гривен. Соответствующее постановление Кабинет министров Украины утвердил в пятницу, 23 февраля, во время выездного заседания, которое правительство провело во Львовской области.

"Индексация коснется более 10 миллионов украинцев. 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч "чернобыльцев", — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, с 1 апреля автоматически пересчитают выплаты для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Почему индексация 8%, а не 13%

Ранее в Министерстве социальной политики прогнозировали, что пенсии с 1 марта 2024 года проиндексируют на 13%. В то же время уточняли, что это предварительные расчеты. Такие же цифры называл и премьер-министр Денис Шмыгаль в январе этого года. Такой прогноз основывался, в частности, на оценках уровня инфляции.

Однако в 2023 году инфляция оказалась гораздо ниже, чем предполагали, поэтому и индексация пенсий будет на уровне 8%.

Как высчитывают индексацию

Размер соответствующего повышения рассчитывается по специальной формуле. 50% от уровня инфляции за прошлый год добавляют к 50% среднего годового показателя роста заработной платы. В частности, учитываются во время выплат и данные за последние три года.

По данным Госстата, показатель инфляции в 2023 году составил всего 5,1%, а рост средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы — 7%.

"Рост пенсий перекроет рост цен за 2023 год. Несмотря на то, что во время полномасштабной войны правительство имеет право не проводить индексацию пенсий, мы не только проводим индексацию, но и расширяем ее периметр, — пояснили в Минсоцполитики.

Кому проиндексируют пенсии

Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут индексированы пенсии для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

которым пенсия назначена на общих основаниях 596 тыс. пенсионеров силовых ведомств

97,8 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, в этом году второй раз подряд проиндексируют самые низкие пенсии.

"До 2023 года такие пенсии под индексацию не попадали. Ранее пенсионерам с самыми низкими пенсиями, как правило, повышался не весь размер пенсии, а только та ее часть, которая исчисляется по страховой формуле и которая обычно "поглощается" другими составляющими пенсионной выплаты, так что общего роста размера пенсии не происходило", — сообщили в Минсоцполитики.

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации — 322 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 395 грн до 5 717 грн.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тыс. потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Также будут проиндексированы на 8% пенсии 20,8 тыс. ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

В то же время Правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.

При этом, при любых расчетах, повышение пенсий составит не менее 100 грн.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина сможет обеспечивать своевременную выплату зарплат и пенсий гражданам до конца первого полугодия 2024 года. Однако, по его словам, Киеву очень важно получить финансовую помощь от партнеров, иначе — бюджетные проблемы станут ощутимыми уже для всех.