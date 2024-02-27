Прохожие просто проходили мимо: в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку

20-летняя украинка возвращалась домой, когда на нее прямо в центре города напал незнакомый мужчина. В это время рядом прошли несколько человек, и ни один не вызвал полицию. Избитую девушку утром нашел охранник.

В центре Варшавы 26 февраля утром мужчина, который шел на работу, нашел избитую девушку на лестнице дома и вызвал полицию. Выяснилось, что ее избили и изнасиловали. Хуже всего, что это видели прохожие и никак не помогли. Историю украинки рассказывает польское издание Fakt.

В тот вечер 20-летняя украинка в центре Варшавы возвращалась домой. Когда она шла по улице Журавья, за ней появился подозрительный мужчина. Он вытащил нож, схватил девушку сзади и потянул к воротам. Там он начал душить ее, срывать с нее одежду и после этого изнасиловал. Затем злоумышленник оставил девушку на лестнице перед воротами и ушел. По дороге он разбросал ее вещи, сел в трамвай и поехал в сторону Мокотова.

Правоохранители изъяли записи с камер наблюдений, где видно, что прохожие видели происходящее и просто проходили мимо.

Есть записи, на которых видно, как рядом по тротуару идут две девушки — они что-то крикнули злоумышленнику и пошли дальше. Также мимо проходила пара и никак не среагировала. Среагировал только охранник, который шел на утреннюю смену. Именно он нашел раздетую девушку на лестнице и сразу вызвал полицию и скорую.

Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Правоохранители начали разыскивать нападавшего. Уведомлены все патрульные в городе и обеспечен мониторинг. К операции также была привлечена спецгруппа со служебными собаками.

Подозреваемого задержали буквально через несколько часов. Он скрывался в своей квартире на улице Раковецкая в Мокотове. Он был задержан. Во время обыска у него в квартире обнаружили книги криминальной тематики. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Польше нашли тело 30-летнего украинца, который ушел из дома и не вернулся и находился в розыске.

Также сообщалось, что в Косово при странных обстоятельствах нашли мертвой 23-летнюю украинку. Полиция расследует дело как ДТП, а друзья девушки считают, что ее убили.