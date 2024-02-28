Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год (документ)

Украина выделяет на аренду жилья одному нардепу 37 тысяч 900 гривен в год, а на оплату проезда - 7500 гривен каждый месяц.

Украина тратит на одного депутата Верховной Рады около 1,6 млн гривен в год. Так, на проезд народный избранник получает 90 тысяч в год, а на аренду жилья более 237 тысяч гривен. Это следует из постановления Верховной Рады про бюджет на 2024 год.

В документе сказано, что на оплату проезда народным депутатам выделяют по 7500 гривен каждый месяц. Кроме того, члены парламента получают 19 тысяч 452 гривны в месяц на начисление на оплату труда помощников-консультантов. В год получается 233 тысячи 423,5 гривны.

На аренду жилья бюджет выделяет народному депутату 237 тысяч 900 гривен в год. Однако более миллиона гривен в год члены парламента получают на Фонд для оплаты труда помощников-консультантов. Это 88 тысяч 418 гривен в месяц.

Кроме того, из бюджета выделяется 8000 гривен в год на командировки помощников-консультантов в избирательные округи. По 167 гривен в месяц — на оплату содержания помещений в избирательных округах.

Бюджет на содержание одного народного депутата Фото: Скриншот

Отметим, что по состоянию на 25 февраля 2024 года в Верховной Раде всего 401 народный депутат.

Бюджет на содержание Верховной Рады Фото: Скриншот

Бюджет на содержание Верховной Рады Фото: Скриншот

Напомним, что в Украине с 1 марта 2024 года пройдет не только индексация пенсий. Параллельно украинцам пересчитают минимальные пенсионные выплаты с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Так, размер минимальных пенсий пересмотрят, поскольку в первый день 2024 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысился с 2 093 гривен до 2 361 гривен.

Также в правительстве объяснили, почему пенсии проиндексируют всего на 8%. Размер надбавки посчитали по формуле, которая учитывает прошлогоднюю инфляцию и средний показатель роста зарплат за последние три года. Рост пенсий на 8% перекроет рост цен за 2023 год, убеждают в Министерстве социальной политики.