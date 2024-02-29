В Польше правоохранители угостили украинца хот-догом и "навесили" 26 преступлений

В полицейском участке Вроцлава из-за этого произошел скандал, и была назначена специальная проверочная группа.

Во Вроцлаве в Польше местные правоохранители решили улучшить статистику раскрытия преступлений за счет психически больного украинца. Его заставили признаться в 26 преступлениях. Об этом пишет польское издание Wiadomosci.

В полицейском участке Вроцлава из-за этого произошел скандал, и была назначена специальная проверочная группа.

Журналисты выяснили, что в обмен на хот-дог "Орлен" бездомный украинец признался в десятках преступлений.

СМИ установили, что сотрудники отделения полиции Вроцлава должны были использовать психически больного бездомного гражданина Украины для улучшения собственной статистики. В обмен на хот-дог Orlen 35-летний мужчина должен был признаться в 26 преступлениях, из которых он совершил лишь несколько.

"Мы поймали парня на взломе у машины. Видим, что парень ненормальный. Хорошо-хорошо. И вот как кооптируются обвинения . Такие случаи идеальны, когда нет мониторинга, где нет следов, — сказал анонимно журналистам один из вроцлавских офицеров.

По его словам, "такие случаи возникли в связи с обвинениями в адрес Сергея. Он признался, что взял хот-дог на вокзале".

"Пребывание украинца на психиатрическом лечении должно было позволить полиции приписать ему ранее нераскрытые преступления и закрыть открытые дела. В отчетах ничего не упоминалось о состоянии его здоровья, что привело к уклонению от вызова экспертов-психиатров по делу. Он добровольно приговорен к трем годам лишения свободы", — пишет издание.

В полиции Вроцлава официально упреки журналистов отвергают.

Напомним, что беженцы из Украины "подняли" криминогенную ситуацию в Польше. Украинцы составляют более половины иностранцев, которые были привлечены к уголовной ответственности. Далее следуют грузины и белорусы.

Ранее сообщалось, что в Польше 18-летний подросток из Украины потерял на работе 2 ноги . Парень работал на предприятии на договоре поручения, там его затянуло в станок.