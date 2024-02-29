Не попрощались: танцоры из Львова не вернулись в Украину с зарубежных гастролей (фото)

Трое актеров балета решили не возвращаться из Финляндии, где они оказались на гастролях. Коллегам о своем решении они сообщили дистанционно.

Трое танцоров Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой решили остаться за границей и не вернулись из гастрольного тура. Имена танцоров, которые принимали участие в постановке балета "Дон Кихот", исчезли из онлайн-афиш. О деталях инцидента с украинцами рассказали на портале "Ежедневный Львов".

Журналисты портала получили информацию от неназванных собеседников, имеющих отношение к театру. Анонимные источники утверждают, что с гастролей в Финляндии не вернулось три человека: Андрей Михалиха, Юлия Михалиха-Рома, Богдан Ключник.

Солист балета Андрей Михалиха

Солистка балета Юлия Михалиха-Рома

Актер балета Богдан Ключник

Театральная труппа находилась за границей с 3 по 22 февраля. Спектакль "Дон Кихот" увидели зрители в Эстонии и Финляндии, объясняется на портале. С 1 марта балет покажут во Львове. Однако на онлайн-афише балета "Дон Кихот" исчезли имена танцоров, которые ранее участвовали в этой постановке.

Между тем в архивной копии анонса можно увидеть, какие партии исполняли актеры: Андрей Михалиха — "Базиль" (позже — "Эспада"), Юлия Михалиха-Рома — "Жуанита и Пиккилия" (имени Ключника нет в копии по состоянию на 30.05.23).

Львовский театр — новый анонс "Дон Кихота" — новый анонс "Дон Кихота" Фото: Скриншот Львовский театр — старый анонс "Дон Кихота" Фото: Скриншот

Актеры попрощались с коллегами виртуально, объяснили собеседники журналистов. На страницах в соцсетях каких-то объяснений не отыскалось. Между тем заметили, что с сайта Львовской национальной оперы исчезли имена трех актеров: на их страницах показывает ошибку 404.

Львовский театр — страница беглого танцевальщика Фото: Скриншот

На странице Facebook Львовского национального академического театра отсутствуют объяснения о событии с танцорами. Зато там размещено приглашение на "Дон Кихота", которого будут показывать в марте 2024 года.

Актеры балета — детали

Андрей Михалиха — ведущий солист балета, исполнитель сольных партий в постановках "Лилея" К. Данькевича, "Дон Кихот" Л.Минкуса, "Баядерка" Л. Минкуса и др.

Юлия Михалиха-Рома — солистка балета, исполняла партии в "Лебедином озере" П.И. Чайковского, "Эсмеральде" Ц. Пуньи, "Дон Кихоте" Л. Минкуса и др.

Богдан Ключник — артист балета: партии в его исполнении на портале оперы не указаны.

Отметим, 13 февраля во Львовском оперном театре произошел скандал с исполнительницей роли "Кармен" Валентиной Плужниковой. Выяснилось, что она выходила на сцену вместе с российскими танцорами. Женщину отстранили от исполнения вокальных партий, хотя она объясняла, что россияне встретились ей случайно во время учебы.

Напоминаем, украинские пограничники рассказывают об украинцах, которые пытаются убежать от мобилизации, объявленной в Украине из-за вторжения РФ. Например, 27 декабря они задержали 16 беглецов, которые незаконно пересекали границу. 1 февраля задержали граждан, которые переоделись в костюмы животных, чтобы избежать внимания ГПСУ.