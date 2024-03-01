Польские фермеры полностью заблокировали движение на КПП "Шегини", — ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что существенное снижение количества пересечений границы грузовиками остается и по направлению пункта пропуска "Ягодин".

Блокада на украинско-польской границе продолжается. Фермеры и в дальнейшем блокируют грузовые перевозки на шести направлениях. В частности на КПП "Шегини" фуры не пропускают ни на въезд, ни на выезд из Украины. Частично перекрыт и "Ягодин". Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация за последние дни фактически не менялась, но сегодня имеем определенное изменение по направлению пункта пропуска "Шегини". Потому что в 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует или в сторону Украины, или в сторону Польши. Хотя и до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы грузовиками", — говорит он.

По словам Демченко, за прошедшие сутки это направление пересекли только 47 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

"А после 13:00 и сейчас мы фиксируем по нашему пункту пропуска непосредственно, что грузовики не движутся ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства к себе из Украины", — уточнил спикер.

Что происходит на КПП "Ягодин"

Представитель Государственной пограничной службы отметил, что заметное уменьшение количества пересечений границы грузовиками остается и по направлению пункта пропуска "Ягодин".

"За минувшие сутки здесь пересекло границу 111 грузовиков которые следовали из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают здесь ни одного грузовика, который следует из Украины в Польшу. За последние дни это "нулевые" показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении", — отметил он.

Напомним, 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша может полностью закрыть границу с Украиной. По словам политика, переговоры между Киевом и Варшавой продолжаются.

В свою очередь экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс 28 февраля рассказал, что польские компании торгуют с Россией, несмотря на санкции. Так, по его данным, в 2023 году ввоз товаров в Россию увеличился в 2,5 раза.

Также напомним, как писал уже Фокус, польские фермеры планируют 1 марта заблокировать дорогу на границе с Литвой.