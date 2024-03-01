Во Львове после операции на носу умер пациент: его семья отсудила у больницы более 3,9 млн грн

Врач не назначила все необходимые анализы пациенту перед операцией, из-за чего он умер в реанимации через несколько дней. Причиной смерти стала вирусно-бактериальная инфекция

Галицкий районный суд Львова признал виновной в невыполнении профессиональных обязанностей врача одной из больниц, что повлекло смерть пациента. Больница, в которой работает врач, должна выплатить семье умершего пациента 3,9 млн грн материальной и моральной компенсации. Об этом говорится в приговоре суда.

Согласно материалам дела, мужчина попал в больницу 27 декабря 2016 года с диагнозами катаральный синусит, искривление перегородки носа с нарушением дыхания и хроническим гипертрофическим ринитом. Врач отоларингологического отделения Львовской первой городской клинической больницы имени Князя Льва не провела полную диагностику и прооперировала больного.

После операции состояние мужчины ухудшилось и его перевели в реанимацию, поскольку у него произошел отек мозга и отказали почки. Через несколько дней пациент умер.

По материалам дела, причиной смерти стала вирусно-бактериальная инфекция, порожденная хирургическим вмешательство в полость носа.

На суде врач свою ошибку не признала и заявила, что операция прошла успешно.

Отрывок из приговора суда

Тем не менее эксперты установили, что после операции у пациента развился сепсис на фоне воспаления носовой полости.

"Оперативное лечение спровоцировало развитие инфекции, поэтому находится в косвенной причинной связи. На течение болезни, что привело к смерти пациента повлияло проведенное оперативное вмешательство на фоне воспалительного процесса в носовой полости, что является неправильным; поэтому этим и установлена косвенная причинная связь. Наличие воспалительного процесса в носовой полости является противопоказанием для проведения плановых оперативных вмешательств. В связи с тем, что был воспалительный процесс, оперативное вмешательство следовало отсрочить до полного выздоровления", — говорится в приговоре суда.

Представитель медучреждения признал иск частично. В больнице говорят, что сумма, которую родственники мужчины требуют является завышенной и необоснованной, больница работает на самофинансировании и не имеет таких средств.

Суд признал врача виновной в смерти пациента. Впрочем, она была освобождена от наказания, поскольку истек срок давности дела.

Отрывок из приговора суда

Суд также постановил, что больница должна выплатить семье умершего мужчины 3,9 млн гривен морального и материального ущерба, а врач должна оплатить более 17 тыс. грн за судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что в Днепре после операции пострадали несколько человек. Все они получили некачественный наркоз. Есть случаи смерти пациентов.