Боевые медики достали из руки воина ВСУ элемент гранаты ВОГ-17 (фото)

Врачам удалось спасти не только жизнь защитника, но и конечность. После операции по удалению ВОГ-17, которую оккупанты широко использовали во время войны на востоке Украины, пациент чувствует себя хорошо.

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Военные врачи провели успешную операцию и изъяли элемент боевой гранаты ВОГ-17 из тела украинского защитника. Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил Вооруженных сил Украины в пятницу, 16 февраля.

По словам медиков, элемент гранаты оккупантов попал военнослужащему в руку.

"То, что вы видите на фото — боевой элемент гранаты ВОГ-17, который попал прямо в руку украинского защитника. К счастью, наши военные врачи достали его из руки раненого, спасая ему не только жизнь, но и конечность", — говорится в сообщении.

Врачи уточняют, что пациент после операции чувствует себя хорошо и готовится к дальнейшему лечению и реабилитации.

Фото: Медичне командування ЗСУ

ВОГ-17: что известно

ВОГ-17 — 30-мм осколочная граната, предназначенная для автоматического гранатомета АГС-17, АГС-30. Корпус гранаты стальной тонкостенный, химически затемненный, внутри корпуса имеется спираль из насеченной проволоки прямоугольного сечения, осколочная рубашка с полуготовыми осколками.

ВОГ-17 разработали в конструкторском бюро "Прибор" в конце 1960-х годов для стрельбы из гранатомета АГС-17. ВОГ-17 с детонатором мгновенного действия — одна из первых, теперь уже устаревших, модификаций осколочных гранат. В 1971 году выстрел ВОГ-17А был модифицирован детонатором с устройством самоликвидации (получил название ВОГ-17М).

Где оккупанты использовали ВОГ-17

Российские оккупанты широко использовали соответствующие гранаты еще во время войны на востоке Украины. В частности, ВОГ-17 были приспособлены для сброса с беспилотных летательных аппаратов.

Так в марте 2020 года вблизи населенного пункта Гнутово Донецкой области российскими военными был сброшен ВОГ-17 с БПЛА на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, что является грубым нарушением международных соглашений по защите медиков на передовой. Кроме того, в августе 2020 года в ходе очередного объявленного перемирия боевики ВС РФ сбросили с БПЛА по позициям защитников несколько ВОГов.

Очередной случай применения ВОГ-17 зафиксировали и 13 марта 2021 года в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат, россияне сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

Также сброс ВОГ-17 с БПЛА оккупанты применили и 6 ноября 2021 года в районе населенного пункта Болотенное Луганской области.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что новый Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский посетил в больнице военного корреспондента, который был ранен во время одной из поездок на линию фронта.