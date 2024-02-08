Уже записал прощание родным: в 3-й ОШБр рассказали, как спасли тяжело раненного штурмовика (видео)

Бойца эвакуировали побратимы и доставили в медэвак, специальную бронированную медицинскую машину, предназначенную для вывоза раненых.

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В интернете появилось обращение к родным, которое записал, истекая кровью, боец 3-й ОШБр на псевдо "Гиря". Видео выложила на своем YouTube-канале 3-я Отдельная штурмовая бригада.

"Гиря", боец 1-го штурмбата 3-й ОШБр, подумал, что получил смертельное ранение, однако его удалось спасти, но слова, которые он посчитал последними, тронули не только его маму, брата, любимую девушку. Он обращался также к своим детям и своим побратимам и просил воевать аккуратно и быть уверенными, что победа будет за Украиной.

"Я думал, что сильно теку и медленно отойду, сознание было нулевым. Решил записать такую мотивацию, как последние слова", — рассказывает боец, тяжело раненный во время наступательной операции по освобождению Андреевки на Бахмутском направлении.

Он вспоминает, что во время штурма по бойцам начал плотно работать гранатомет АГС, "Гиря" получил ранение ноги и осколочные поражения тела, после чего у него началось сильное кровотечение. Находившийся рядом побратим погиб.

"Сначала получил ранение мой побратим. Когда я пошел ему помогать — произошел прилет и меня зацепило. Набросил турник на правую ногу, начал течь. Он тоже был в турнике. Мы передали по рации, что мы 300, и начали выходить из этого квадрата. Я не мог самостоятельно передвигаться и начал ползти. Побратим меня подтягивал, вскочил в яму и его там задвухсотило — упал или ВОГ, или что-то из мелкого калибра мин", — отмечает "Гиря".

И добавляет, что на самом деле мыслей было немного, и он сконцентрировался на том, что скажет просто пару слов.

"Для себя я уже простился", — рассказывает боец.

Вскоре на позиции появились пришедшие на ротацию бойцы, которые и спасли "Гирю". Его эвакуировали и доставили в медэвак, специальную бронированную медицинскую машину, предназначенную для вывоза раненых. Несколько дней "Гиря" провел в реанимации, после чего был перевезен в Киев.

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Напомним, военный эксперт Евгений Дикий сообщил, что ВСУ устроили оккупантам настоящую "мясорубку" в районе Авдеевки. Потери составляют 1 к 10.

Также сообщалось, что СМИ назвали то, что может помешать ВСУ вести оборону из ядерного бункера под Авдеевкой.