Перебрасывают войска: разведка Британии назвала приоритетное для ВС РФ направление на фронте

Ведомство отмечает передислокацию российских резервов в район Авдеевки. Командование ВС РФ хочет усилить давление на украинские позиции вокруг города.

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Основным участком фронта в российско-украинской войне в настоящее время остается Авдеевка. Непрекращающиеся атаки армии РФ происходят в юго-восточной части города, где ведутся интенсивные уличные бои. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По последним сводкам, за последние две недели российские военные перебросили дополнительные войска на Авдеевское направление, усилив свое давление на украинские позиции в окрестностях города. Вооруженные силы Украины продолжают осуществлять контратаки с целью обеспечения сохранности основного маршрута поставок.

В британской разведке сообщили, что за последний месяц на позиции ВСУ в Авдеевке было осуществлено примерно 600 атак с использованием управляемых бомб со стороны тактической авиации РФ. В частности, 5 февраля 2024 года количество ударов управляемыми авиационными боеприпасами, нанесенных российскими самолетами, выросло с 30 до 50 в день, что на 66% больше по сравнению с предыдущими двумя неделями.

В сообщении отмечается, что российские самолеты вынуждены выпускать боеприпасы с большого расстояния из-за продолжающейся угрозы со стороны украинской противовоздушной обороны, что снижает их точность.

"Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этом районе в течение следующих нескольких недель, активно используя тактическую авиацию для поддержки своих усилий", — отмечают в Минобороны Британии.

Отчет британской разведки

Напомним, Евгений Дикий сообщил, что ВСУ устроили оккупантам настоящую "мясорубку" в районе Авдеевки. Потери составляют 1 к 10.

Также сообщалось, что СМИ назвали то, что может помешать ВСУ вести оборону из ядерного бункера под Авдеевкой. По данным журналистов, сооружение советских ВВС в нескольких километрах от Авдеевки построили для подразделений ПВО, чтобы защитить авиабазу. Укрепрайон "Зенит" был рассчитан на ядерную войну.