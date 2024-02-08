Перекидають війська: розвідка Британії назвала пріоритетний для ЗС РФ напрямок на фронті

Відомство відзначає передислокацію російських резервів у район Авдіївки. Командування ЗС РФ хоче посилити тиск на українські позиції навколо міста.

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Основною ділянкою фронту в російсько-українській війні нині залишається Авдіївка. Безперервні атаки армії РФ відбуваються в південно-східній частині міста, де ведуться інтенсивні вуличні бої. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За останніми даними, за останні два тижні російські військові перекинули додаткові війська на Авдіївський напрямок, посиливши свій тиск на українські позиції в околицях міста. Збройні сили України продовжують здійснювати контратаки з метою забезпечення збереження основного маршруту поставок.

У британській розвідці повідомили, що за останній місяць на позиції ЗСУ в Авдіївці було здійснено приблизно 600 атак з використанням керованих бомб з боку тактичної авіації РФ. Зокрема, 5 лютого 2024 року кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами, завданих російськими літаками, зросла з 30 до 50 на день, що становить збільшення на 66% порівняно з попередніми двома тижнями.

У повідомленні наголошується, що російські літаки змушені випускати боєприпаси з великої відстані через триваючу загрозу з боку української протиповітряної оборони, що знижує їхню точність.

"Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, активно використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль", — зазначають у Міноборони Британії.

Звіт британської розвідки

Нагадаємо, що Євген Дикий повідомив, що ЗСУ влаштували окупантам справжню "м'ясорубку" в районі Авдіївки. Втрати становлять 1 до 10.

Також повідомлялося, що ЗМІ назвали те, що може перешкодити ЗСУ вести оборону з ядерного бункера під Авдіївкою. За даними журналістів, споруду радянських ВПС за кілька кілометрів від Авдіївки побудували для підрозділів ППО, щоб захистити авіабазу. Укріпрайон "Зеніт" був розрахований на ядерну війну.