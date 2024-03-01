Во Львове после операции на носу умер пациент: его семья отсудила у больницы более 3,9 млн грн
Врач не назначила все необходимые анализы пациенту перед операцией, из-за чего он умер в реанимации через несколько дней. Причиной смерти стала вирусно-бактериальная инфекция
Галицкий районный суд Львова признал виновной в невыполнении профессиональных обязанностей врача одной из больниц, что повлекло смерть пациента. Больница, в которой работает врач, должна выплатить семье умершего пациента 3,9 млн грн материальной и моральной компенсации. Об этом говорится в приговоре суда.
Согласно материалам дела, мужчина попал в больницу 27 декабря 2016 года с диагнозами катаральный синусит, искривление перегородки носа с нарушением дыхания и хроническим гипертрофическим ринитом. Врач отоларингологического отделения Львовской первой городской клинической больницы имени Князя Льва не провела полную диагностику и прооперировала больного.
После операции состояние мужчины ухудшилось и его перевели в реанимацию, поскольку у него произошел отек мозга и отказали почки. Через несколько дней пациент умер.
По материалам дела, причиной смерти стала вирусно-бактериальная инфекция, порожденная хирургическим вмешательство в полость носа.
На суде врач свою ошибку не признала и заявила, что операция прошла успешно.
Тем не менее эксперты установили, что после операции у пациента развился сепсис на фоне воспаления носовой полости.
"Оперативное лечение спровоцировало развитие инфекции, поэтому находится в косвенной причинной связи. На течение болезни, что привело к смерти пациента повлияло проведенное оперативное вмешательство на фоне воспалительного процесса в носовой полости, что является неправильным; поэтому этим и установлена косвенная причинная связь. Наличие воспалительного процесса в носовой полости является противопоказанием для проведения плановых оперативных вмешательств. В связи с тем, что был воспалительный процесс, оперативное вмешательство следовало отсрочить до полного выздоровления", — говорится в приговоре суда.
Представитель медучреждения признал иск частично. В больнице говорят, что сумма, которую родственники мужчины требуют является завышенной и необоснованной, больница работает на самофинансировании и не имеет таких средств.
Суд признал врача виновной в смерти пациента. Впрочем, она была освобождена от наказания, поскольку истек срок давности дела.
Суд также постановил, что больница должна выплатить семье умершего мужчины 3,9 млн гривен морального и материального ущерба, а врач должна оплатить более 17 тыс. грн за судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, что в Днепре после операции пострадали несколько человек. Все они получили некачественный наркоз. Есть случаи смерти пациентов.