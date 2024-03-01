У Львові після операції на носі помер пацієнт: його родина відсудила у лікарні понад 3,9 млн грн

Лікарка не призначила всі необхідні аналізи пацієнтові перед операцією, через що він помер у реанімації за кілька днів. Причиною смерті стала вірусно-бактеріальна інфекція.

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Галицький районний суд Львова визнав винною в невиконанні професійних обов'язків лікарку однієї з лікарень, що спричинило смерть пацієнта. Лікарня, у якій працює лікарка, має сплатити сім'ї померлого пацієнта 3,9 млн грн матеріальної та моральної компенсації. Про це йдеться у вироку суду.

Згідно з матеріалами справи, чоловік потрапив до лікарні 27 грудня 2016 року з діагнозами катаральний синусит, викривлення переділки носа з порушенням дихання та хронічним гіпертрофічним ринітом. Лікарка отоларингологічного відділення Львівської першої міської клінічної лікарні імені Князя Лева не провела повну діагностику та прооперувала хворого.

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Після операції стан чоловіка погіршився, і його перевели до реанімації, оскільки в нього стався набряк мозку та відмовили нирки. За кілька днів пацієнт помер.

За матеріалами справи, причиною смерті стала вірусно-бактеріальна інфекція, породжена хірургічним втручанням у порожнину носа.

На суді лікарка свою помилку не визнала та заявила, що операція прошла успішно.

Уривок із вироку суду

Проте експерти встановили, що після операції в пацієнта розвився сепсис на тлі запалення носової порожнини.

"Оперативне лікування спровокувало розвиток інфекції, тому перебуває в непрямому причинному зв`язку. На перебіг хвороби, що призвело до смерті пацієнта, вплинуло проведене оперативне втручання на фоні запального процесу в носовій порожнині, що є неправильним; тому цим і встановлений непрямий причинний зв`язок. Наявність запального процесу в носовій порожнині є протипоказом для проведення планових оперативних втручань. У зв'язку з тим, що був запальний процес, оперативне втручання слід було відтермінувати до повного одужання", — ідеться у вироку суду.

Представник медзакладу визнав позов частково. У лікарні кажуть, що сума, яку родичі чоловіка вимагають, завищена та необґрунтована, лікарня працює на самофінансуванні та не має таких коштів.

Суд визнав лікарку винною в смерті пацієнта. Утім, її було звільнено від покарання, оскільки минув строк давнини справи.

Уривок із вироку суду

Суд також постановив, що лікарня має сплатити родині померлого чоловіка 3,9 млн гривень моральної та матеріальної шкоди, а лікарка має сплатити понад 17 тис. грн за судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, що в Дніпрі після операції постраждали кілька людей. Усі вони отримали неякісний наркоз. Є випадки смерті пацієнтів.