"Сильно просилась к папе": мужчина похитил 8-летнюю девочку и спрятал ее под землей (видео)

Ребенок внезапно исчез из дома, и подозрения его родных сразу упали на знакомого семьи. После масштабных поисков девочку нашли в тайнике ее похитителя.

На Николаевщине нашли под землей похищенного ребенка и задержали подозреваемого. Деталями дела 4 марта поделилась пресс-служба полиции Николаевской области.

Вечером 1 марта в полицию сообщили, что примерно в 20:00 в одном из сел Березнеговатской общины из дома внезапно исчезла 8-летняя девочка. Родные ребенка поделились, что подозревают в похищении бывшего сожителя ее бабушки. Отмечается, что мужчина "длительное время" проживал вместе с семьей.

Полицейские сразу развернули масштабную операцию и начали поиски. Правоохранители осмотрели все здания и помещения как в поселке, так и на его окраине в радиусе пяти километров. Также проверили колодцы, лесополосы, пустыри и поля.

Впоследствии сотрудники полиции вместе с местными обнаружили замаскированный тайник под землей. В нем скрывался неназванный преступник вместе с похищенной девочкой. Ребенка отвезли в медучреждение.

"Сейчас с девочкой работают психологи", — отметила пресс-служба.

Обидчика задержали, ему сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека.

Задержанный подозреваемый Фото: Нацполиция Украины

"Зашел через двор. Она испугалась и закричала. Закрыл рот, сказал: "Будешь кричать, нас волки сожрут". Она испугалась и перестала кричать", — рассказывает он на видео, опубликованном полицией.

Мужчина вспомнил, что сначала нес девочку на руках, потом она шла сама — в носках своего похитителя. Он выкопал нору и замаскировал ее.

"Хотел вечером отнести обратно, потому что она сильно просилась к папе", — добавил подозреваемый.

Напомним, в Киеве грабитель решил взорвать полицейских после того, как они задержали его сообщника.

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