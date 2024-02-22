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Военный Фокус Российско-украинская война

Шпионил за кораблями ВСУ: СБУ задержала агента РФ возле Николаевского морпорта (фото)

СБУ
Фото: ssu.gov.ua | СБУ задержала агента РФ возле Николаевского морпорта

По данным следствия, мужчина собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

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В Николаевской области правоохранительные органы выявили информатора, сотрудничавшего со спецслужбами РФ. Фигурант собирал разведывательную информацию о военных действиях в районе Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Среди приоритетных "целей" врага были военные корабли ВСУ и направления их перемещения по морским и речным маршрутам", — отмечают в ведомстве.

Фигурант изучал координаты украинских военных подразделений на суше, включая те, которые принимали участие в боевых операциях на левом берегу Херсонской области.

Эта разведывательная информация была нужна захватчикам для подготовки ракетно-дроновых атак на фронтовые позиции на юге Украины.

Благодаря контрдиверсионным действиям правоохранительных органов удалось выявить российского информатора на раннем этапе его разведывательно-подрывной деятельности.

Это помогло обеспечить безопасность мест дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, а также зафиксировать преступные действия фигуранта и задержать его в его собственном доме.

Мужчина привлек внимание правоохранительных органов своими многочисленными сообщениями в поддержку агрессивной войны против Украины.

В настоящее время фигурант находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала агента РФ возле Николаевского морпорта Fullscreen
СБУ задержала агента РФ возле Николаевского морпорта

Напомним, 15 февраля СБУ заочно сообщила о подозрении певице и народному депутату 8-го созыва Таисии Повалий, которая оправдывает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и публично поддерживает Кремль.

9 февраля подозрение получил клирик УПЦ (МП), который снимал видео с провокациями возле Киево-Печерской лавры. По данным следствия СБУ, священник получал инструкции от блогера Анатолия Шария. Во время обыска у церковного деятеля нашли сим-карты для телефонов и переписку с Шарием.