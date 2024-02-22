Шпигував за кораблями ЗСУ: СБУ затримала агента РФ біля Миколаївського морпорту (фото)

За даними слідства, чоловік збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря. Йому загрожує 12 років в'язниці.

Related video

У Миколаївській області правоохоронні органи виявили інформатора, який співпрацював зі спецслужбами РФ. Фігурант збирав розвідувальну інформацію про військові дії в районі Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Серед пріоритетних "цілей" ворога були військові кораблі ЗСУ та напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами", — зазначають у відомстві.

Фігурант вивчав координати українських військових підрозділів на суші, включно з тими, які брали участь у бойових операціях на лівому березі Херсонської області.

Ця розвідувальна інформація була потрібна загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на фронтові позиції на півдні України.

Завдяки контрдиверсійним діям правоохоронних органів вдалося виявити російського інформатора на ранньому етапі його розвідувально-підривної діяльності.

Це допомогло гарантувати безпеку місць дислокації підрозділів Збройних Сил України, а також зафіксувати злочинні дії фігуранта та затримати його в його власному будинку.

Чоловік привернув увагу правоохоронних органів своїми численними повідомленнями на підтримку агресивної війни проти України.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років в'язниці.

СБУ затримала агента РФ біля Миколаївського морпорту

Нагадаємо, 15 лютого СБУ заочно повідомила про підозру співачці та народному депутату 8-го скликання Таїсії Повалій, яка виправдовує агресивну війну Російської Федерації проти України та публічно підтримує Кремль.

9 лютого підозру отримав клірик УПЦ (МП), який знімав відео з провокаціями біля Києво-Печерської лаври. За даними слідства СБУ, священик отримував інструкції від блогера Анатолія Шарія. Під час обшуку в церковного діяча знайшли сім-карти для телефонів і листування з Шарієм.