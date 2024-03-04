Потеря 400 млн грн ежемесячно и саботаж со стороны главы "Госгеонадра": нардеп требует от правительства возобновить добычу газа "Укрнефтебурения"

Простой по добыче газа на Сахалинском месторождении стоит государству 190 млн грн ренты, 130 млн грн НДС и 80 млн грн налога на прибыль.

Примерно 400 миллионов гривен ежемесячно и около 5% всеукраинской добычи природного газа — такова цена саботажа главы Госгеонедр Украины Романа Опимаха судебного решения в пользу государственной же компании "Укрнефтебурение". Хотя Киевский административный окружной суд обязал Госгеонедра Украины рассмотреть вопрос выдачи спецразрешения на пользование недрами вместо аннулированного №6349 от 10 июля 2019 года, фактически это не было сделано. Об этом пишет издание Telegraf.

Как пишет на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Украины Алексей Кучеренко. Добыча газа была прекращена в декабре 2023 года и с тех пор каждый месяц простоя стоит госбюджету сотни миллионов гривен.

Как утверждает политик в своем обращении на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, простой по добыче газа на Сахалинском месторождении стоит государству 190 млн грн ренты, 130 млн грн НДС и 80 млн грн налога на прибыль. Если же "Укрнефтебурение" не будет добывать газ целый год, то газовый баланс страны уменьшится на 0,5-1 млрд кубометров голубого топлива, что примерно 5% от необходимого Украине, сообщает СМИ.

В связи с этим Алексей Кучеренко в своем обращении предложил: