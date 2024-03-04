30 тысяч американских турникетов для ВСУ около года лежали на складах, — Минобороны (фото)

В ведомстве отметили, что после аудита ответственные должностные лица приступили к выдаче турникетов, сейчас почти треть — уже у военнослужащих.

Проверяющие з Министерства обороны при обследовании хранилища в одной из военных частей в Житомирской области, находящейся под командованием Медицинских сил, обнаружили почти 30 тысяч современных медицинских турникетов SOF, изготовленных в США. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что указанные турникеты были получены в апреле 2023 года.

После завершения аудита ответственные лица начали распределять турникеты, и на данный момент почти треть из них уже находится в распоряжении военнослужащих.

Также начат процесс выдачи другого медицинского оборудования, такого как индивидуальные аптечки и рюкзаки для боевых медиков, которые в течение продолжительного времени хранились на складах в больших объемах.

"Задача внутреннего аудита Минобороны – не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Из-за более эффективного планирования, усиленной подотчетности, солидарности на всех уровнях принятия решений", – прокомментировал замминистра обороны Юрий Джигир.

Напомним, что ранее правоохранительные органы разоблачили предпринимателей, которые присвоили 43 млн грн во время закупок товаров для нужд украинской армии, им объявили о подозрении.