Украинские предприниматели присвоили 43 млн, выделенные Минобороны на нужды ВСУ

По данным следствия, директор предприятия подписал несколько договоров с Минобороны на закупку товаров военного назначения, однако большую часть денег были переведены на счета физических лиц-предпринимателей, как оплата юридических услуг.

Правоохранительные органы разоблачили предпринимателей, которые присвоили 43 млн грн во время закупок товаров для нужд украинской армии, им объявили о подозрении. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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В ведомстве рассказали, что злоумышленники перевели деньги, которые получили от государства, на счета подконтрольных им людей, а потом легализовали их.

По данным следствия, директор предприятия подписал несколько договоров с Минобороны на закупку товаров военного назначения, а именно защитной амуниции, формы, обуви и пищевых наборов. Однако большую часть выделенных денег фигурант и двое его сообщников перевели на счета физических лиц-предпринимателей, как оплату за юридически-консультационные услуги.

"Для скрытия преступных действий злоумышленники вносили в официальные документы завышенную стоимость заказа на товары военного назначения. По такой схеме в течение двух месяцев злоумышленники присвоили 43 миллиона гривен", — заявили в Нацполиции.

Директору и двум его сообщникам объявили о подозрении по двум статьям:

ч. 5 ст. 191 УК — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

ч. 3 ст. 209 УК — отмывание доходов, полученных преступным путем.

Санкция статей предусматривает срок от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

"Кроме того, для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на счета и корпоративные права лиц и предприятий, задействованных в преступной схеме", — добавили правоохранители.

В данный момент следствие продолжается.

Напомним, 17 июня областная прокуратура Днепра разоблачила местного жителя, который продавал гуманитарную помощь. Он был задержан во время получения 1 млн 350 тысяч грн за продажу продуктов питания и теперь ему грозит 7 лет тюрьмы.

Ранее, 4 июня в Одессе задержали директора благотворительного фонда, который продавал гуманитарную помощь. По информации правоохранителей, на продажу шли продукты питания, одежда, медикаменты и даже каски.