Українські підприємці привласнили 43 млн, виділені Міноборони на потреби ЗСУ

За даними слідства, директор підприємства підписав кілька договорів із Міноборони на закупівлю товарів військового призначення, проте більшу частину грошей переказали на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату юридичних послуг.

Правоохоронці викрили підприємців, які привласнили 43 млн грн під час закупівлі товарів для потреб української армії, їм оголосили про підозру. Про це повідомляє Національна поліція України.

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У відомстві розповіли, що зловмисники переказали гроші, які отримали від держави, на рахунки підконтрольних їм людей, а згодом легалізували їх.

За даними слідства, директор підприємства підписав кілька договорів із Міноборони на закупівлю товарів військового призначення, а саме захисної амуніції, форми, взуття та харчових наборів. Проте більшу частину виділених грошей фігурант і двоє його спільників перевели на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату за юридично-консультаційні послуги.

"Для приховання злочинних дій зловмисники вносили до офіційних документів завищену вартість замовлення на товари військового призначення. За такою схемою протягом двох місяців зловмисники привласнили 43 мільйони гривень", — заявили в Нацполіції.

Директору та двом його спільникам оголосили про підозру за двома статтями:

ч. 5 ст. 191 КК — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 3 ст. 209 КК — відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Санкція статей передбачає строк від 7 до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

"Крім того, для відшкодування завданих збитків накладено арешт на рахунки та корпоративні права осіб і підприємств, задіяних у злочинній схемі", — додали правоохоронці.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, 17 червня обласна прокуратура Дніпра викрила місцевого жителя, який продавав гуманітарну допомогу. Його затримали під час отримання 1 млн 350 тисяч грн за продаж продуктів харчування, і тепер йому загрожує 7 років ув'язнення.

Раніше, 4 червня, в Одесі затримали директора благодійного фонду, який продавав гуманітарну допомогу. За інформацією правоохоронців, на продаж ішли продукти харчування, одяг, медикаменти й навіть каски.