Во Львове врачи достали из желудка 7-летней девочки два магнита (фото)

Ребенку, как считают врачи, определенным образом повезло, поскольку эти предметы были склеены между собой и одним конгломератом упали в желудок.

Из желудка 7-летней девочки львовские врачи достали два магнита большого диаметра. Об этом сообщили в пресс-службе Западноукраинского специализированного детского медицинского центра в Facebook.

Маме она сама рассказала, что проглотила магниты. Родители обратились в районную больницу города Николаев, что во Львовской области. Ребенку сделали рентгенографию, и направили в Центр.

Дополнительные обследования определили точное расположение инородного тела, и узнать, не возникли ли впоследствии осложнения. Врач-эндоскопист Олег Кочеркевич убежден, что определенным образом ребенку повезло, поскольку эти предметы были склеены между собой и одним конгломератом упали в желудок.

"Под их весом желудок опустился до уровня тазовых костей", — рассказал специалист.

По его словам, сначала визуально они локализовались в кишечнике. Впоследствии пациентке провели дополнительное рентгеноисследование. Медики определили, что инородные тела еще в желудке, поэтому можно удалить их эндоскопически.

Олег Кочеркевич отметил, что пациенты часто обращаются к медикам для удаления инородного тела из желудочно-кишечного тракта. Бывают случаи, когда инородное тело фиксируют в дыхательных путях. Такая локализация может угрожать жизни и иметь больше осложнений.

Фото: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр

Медики призвали родителей внимательнее следить за детьми. Если ребенок что-то проглотил, не пытаться достать самостоятельно, не стараться вызвать рвоту, а безотлагательно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, украинские хирурги 13 февраля спасли мальчика, который проглотил 20 магнитов. Врачи призывают ничего не делать самостоятельно, если ребенок что-то проглотил или поперхнулся — нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.