От морозов до +16: прогноз погоды на выходные 9-10 марта (видео, фото)

Синоптики предупреждали ранее, что на Украину надвигается антициклон Jasper. Поэтому потепление стоит ожидать после 16 марта.

В последующие двое суток преимущественно без осадков, лишь в Крыму ожидается местами небольшой дождь, а в западных областях ночью и утром местами туман. Такой прогноз на субботу и воскресенье предоставил Украинский гидрометеорологический центр.

9 марта

В субботу будет преимущественно без осадков, ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла, на юге — до 10°. На Закарпатье и побережье морей от 2° тепла до 3° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области — до 10° тепла; в Карпатах ночью — 5-10° мороза, днем — около 0°. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве 9 марта без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

Карта погоды на 9 марта Фото: Укргидрометцентр

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 9 марта самая высокая температура днем была 17,3° в 1920 году, самая низкая ночью -20,0° в 1915 году.

10 марта

В воскресенье сохранится сухая погода, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается 1-6° мороза, в Карпатах, восточных и северо-восточных областях — до 9° мороза. На востоке и северо-востоке температура составит около 0°, в западных областях — 1-6° тепла; днем — 4-9° тепла, в западных и юго-западных областях — 7-12°, на Закарпатье — до 16° тепла.

Карта погоды на 10 марта Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 10 марта без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью ожидается 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.

Ситуация в Карпатах

Напомним, что в Карпатах в четверг, 7 марта, горы замело снегом. Переметы местами составляют 40-50 сантиметров. Синоптики предупреждали, что снеголавинная опасность (3-й уровень) ожидалась 7-8 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Фото: Укргидрометцентр

Паводковое состояние

Метеорологи предупреждают об опасных гидрологических явлениях по Киевской области:

7-12 марта — на приустьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) уровни воды будут удерживаться на максимальных отметках весеннего половодья с сохранением воды на пойме в Киевской области (І уровень опасности желтый);

7-12 марта в результате сбросов воды из Киевского водохранилища и в связи с прохождением весеннего половодья на Днепре в Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (І уровень опасности желтый).

Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, в результате повышения и удержания высоких уровней воды в Украине паводковая ситуация такова:

на Десне и ее притоке реке Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области (І уровень опасности желтый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности оранжевый);

в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности коричневый).

Фото: Укргидрометцентр

Народный прогноз

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует для украинцев сухую погоду с повышенным атмосферным давлением. А вот на следующей неделе она обещает побольше осадков, а поскольку температура воздуха будет оставаться преимущественно низкой, то и дождь будет переходить местами в мокрый снег.

"Ранняя весна не сразу отдает все, чего мы так нетерпеливо ждали всю зиму, как целую вечность — потому что солнце, настоящее тепло, зеленое цветущее море природы вокруг не в один момент раскрываются", — уточняет синоптик.

Ранее сообщалось, что на Украину надвигается антициклон Jasper. Поэтому потепление стоит ожидать после 16 марта.

Фокус писал, что, по данным синоптика Наталки Диденко, "холод еще не отступает", поэтому, температура воздуха 8 марта и в последующие дни может быть морозной.