От морозов до +16: прогноз погоды на выходные 9-10 марта (видео, фото)

Синоптики предупреждали ранее, что на Украину надвигается антициклон Jasper. Поэтому потепление стоит ожидать после 16 марта.

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В последующие двое суток преимущественно без осадков, лишь в Крыму ожидается местами небольшой дождь, а в западных областях ночью и утром местами туман. Такой прогноз на субботу и воскресенье предоставил Украинский гидрометеорологический центр.

9 марта

В субботу будет преимущественно без осадков, ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла, на юге — до 10°. На Закарпатье и побережье морей от 2° тепла до 3° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области — до 10° тепла; в Карпатах ночью — 5-10° мороза, днем — около 0°. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве 9 марта без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

Карта погоды на 9 марта Фото: Укргидрометцентр

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 9 марта самая высокая температура днем была 17,3° в 1920 году, самая низкая ночью -20,0° в 1915 году.

10 марта

В воскресенье сохранится сухая погода, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается 1-6° мороза, в Карпатах, восточных и северо-восточных областях — до 9° мороза. На востоке и северо-востоке температура составит около 0°, в западных областях — 1-6° тепла; днем — 4-9° тепла, в западных и юго-западных областях — 7-12°, на Закарпатье — до 16° тепла.

Карта погоды на 10 марта Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 10 марта без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью ожидается 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.

Ситуация в Карпатах

Напомним, что в Карпатах в четверг, 7 марта, горы замело снегом. Переметы местами составляют 40-50 сантиметров. Синоптики предупреждали, что снеголавинная опасность (3-й уровень) ожидалась 7-8 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Фото: Укргидрометцентр

Паводковое состояние

Метеорологи предупреждают об опасных гидрологических явлениях по Киевской области:

7-12 марта — на приустьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) уровни воды будут удерживаться на максимальных отметках весеннего половодья с сохранением воды на пойме в Киевской области (І уровень опасности желтый);

7-12 марта в результате сбросов воды из Киевского водохранилища и в связи с прохождением весеннего половодья на Днепре в Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (І уровень опасности желтый).

Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, в результате повышения и удержания высоких уровней воды в Украине паводковая ситуация такова:

на Десне и ее притоке реке Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области (І уровень опасности желтый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности оранжевый);

в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности коричневый).

Фото: Укргидрометцентр

Народный прогноз

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует для украинцев сухую погоду с повышенным атмосферным давлением. А вот на следующей неделе она обещает побольше осадков, а поскольку температура воздуха будет оставаться преимущественно низкой, то и дождь будет переходить местами в мокрый снег.

"Ранняя весна не сразу отдает все, чего мы так нетерпеливо ждали всю зиму, как целую вечность — потому что солнце, настоящее тепло, зеленое цветущее море природы вокруг не в один момент раскрываются", — уточняет синоптик.

Ранее сообщалось, что на Украину надвигается антициклон Jasper. Поэтому потепление стоит ожидать после 16 марта.

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Фокус писал, что, по данным синоптика Наталки Диденко, "холод еще не отступает", поэтому, температура воздуха 8 марта и в последующие дни может быть морозной.