Від морозів до +16: прогноз погоди на вихідні 9-10 березня (відео, фото)

Синоптики попереджали раніше, що на Україну насувається антициклон Jasper. Тож потепління варто очікувати після 16 березня.

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У наступні дві доби переважно без опадів, лише в Криму очікується місцями невеликий дощ, а у західних областях уночі та вранці місцями туман. Такий прогноз на суботу і неділю надав Український гідрометеорологічний центр.

9 березня

У суботу буде переважно без опадів, уночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні — до 10°. На Закарпатті та узбережжі морів від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини — до 10° тепла; у Карпатах уночі — 5-10° морозу, вдень — близько 0°. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

У Києві 9 березня без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с, температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

Карта погоди на 9 березня Фото: Укргідрометцентр

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 9 березня найвища температура вдень була 17,3° у 1920 році, найнижча вночі -20,0° у 1915 році.

10 березня

У неділю збережеться суха погода, вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується 1-6° морозу, у Карпатах, східних і північно-східних областях — до 9° морозу. На сході та північному сході температура становитиме близько 0°, у західних областях — 1-6° тепла; вдень — 4-9° тепла, у західних і південно-західних областях — 7-12°, на Закарпатті — до 16° тепла.

Карта погоди на 10 березня Фото: Укргідрометцентр

У Києві 10 березня без опадів. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Вночі очікується 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

Ситуація у Карпатах

Нагадаємо, що у Карпатах в четвер, 7 березня, гори замело снігом. Перемети місцями становлять 40-50 сантиметрів. Синоптики попереджали, що сніголавинна небезпека (3-й рівень) очікувалася 7-8 березня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Фото: Укргідрометцентр

Паводковий стан

Метеорологи попереджають про небезпечні гідрологічні явища по Київщині:

7-12 березня — на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) рівні води утримуватимуться на максимальних відмітках весняного водопілля зі збереженням води на заплаві у Київській області (І рівень небезпеки жовтий);

7-12 березня внаслідок скидів води з Київського водосховища та у зв'язку з проходженням весняного водопілля на Дніпрі у Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки жовтий).

Фото: Укргідрометцентр

Крім того, внаслідок підвищення та утримання високих рівнів води в Україні паводкова ситуація така:

на Десні та її притоці річці Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області (І рівень небезпеки жовтий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки помаранчевий);

внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження ріки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки коричневий).

Фото: Укргідрометцентр

Народний прогноз

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує для українців суху погоду з підвищеним атмосферним тиском. А от на наступному тижні вона обіцяє побільше опадів, а оскільки температура повітря залишатиметься переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг.

"Рання весна не одразу віддає усе, чого ми так нетерпляче чекали цілу зиму, як цілу вічність — бо сонце, справжнє тепло, зелене квітуче море природи навкруги не в один момент розкриваються", — уточнює синоптикиня.

Раніше повідомлялося, що на Україну насувається антициклон Jasper. Тож потепління варто очікувати після 16 березня.

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Фокус писав, що, за даними синоптикині Наталки Діденко, "холод ще не відступає", тож, температура повітря 8 березня і наступними днями може бути морозною.