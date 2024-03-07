"Холод ще не відступає": синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 8 березня

За даними синоптикині Наталки Діденко, 8 березня в Україні буде сонячно і сухо, проте вночі очікується мінусова температура повітря.

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У п'ятницю, 8 березня, на території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів морозу до 10 градусів тепла. Про це повідомляє український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що на заході країни температура повітря становитиме від -3 до -1 вночі та від +4 до +10 вдень, на півночі — від -5 до -2 вночі та від +3 до +6 вдень, на півдні — від -1 до -3 вночі та від +4 до +9 вдень, а у східних регіонах — від -4 до -7 вночі та від +3 до +5 вдень.

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Температура повітря в Києві очікується в межах від -2 до -4 градусів вночі та від +4 до +6 вдень.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Опадів не передбачається.

Погода в Україні на 8 березня Фото: укргідрометцентр

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook підтвердила, що 8 березня антициклональний характер погоди зумовить в Україні маловітряну сонячну погоду і відсутність опадів.

"У більшості областей України — сонячно, сухо, тому зустрічі, принаймні короткочасні, плануйте завтра на вулиці, буде гарна погода. Проте холод ще не відступає: вночі очікується мороз -2-9 градусів", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, 5 березня Наталка Діденко попередила, що в Україні очікується похолодання з морозами та мокрим снігом. Згідно з її прогнозом, у деяких регіонах температура може опуститися до -11 градусів.

Фокус також писав про те, що відповідно до Закону від 15 березня 2022 року "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", українці не отримають додаткових вихідних на честь 8 березня через воєнний стан.