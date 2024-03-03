Скасування 8 березня в Україні: чи буде вихідний на Міжнародний жіночий день

У 2024 році 8 березня припадає на п’ятницю, і згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, цей день мав бути неробочим. Однак українці не отримають додаткових вихідних через воєнний стан в країні.

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У Верховній Раді 13 лютого 2023 року депутати зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят, яким 25 лютого пропонується відзначати День української жінки. Текст відповідного законопроєкту (№9009) опубліковано на сайті парламенту.

Законопроєктом групи депутатів пропонується в переліку святкових і неробочих днів замість 8 березня — Міжнародного жіночого дня встановити відзначення 25 лютого Дня української жінки (Дня українки) — Дня народження Лесі Українки.

Чи скасували 8 березня в Україні

Наразі офіційного рішення про повне скасування 8 березня як Міжнародного жіночого дня не існує. Поки це питання застигло на рівні обговорень.

Тож станом на початок 2024 року Міжнародний жіночий день лишається державним святом в Україні і відзначають його 8 березня.

8 березня — вихідний чи ні

Міжнародний жіночий день у 2024 році припадає на п’ятницю, і згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, цей день мав бути вихідним. Водночас наразі в Україні триває воєнний стан, який був подовжений до 13 травня 2024 року. Тому, враховуючи Закон від 15 березня 2022 року Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, українці не отримають додаткових вихідних через воєнний стан.

Це означає, що на 8 березня додаткового вихідного дня в українців не буде. Також скасовано можливі перенесення святкових вихідних днів.

Раніше Фокус у своєму матеріалі проаналізував історію появи Міжнародного жіночого дня. З'ясувалося, що урочиста подія не мала під собою жодного історичного підґрунтя. Революціонерка Клара Цеткін, яку вважають засновницею Міжнародного жіночого дня, була не єдиною учасницею у процесі проведення свята.

Нагадаємо, минулоріч понад 1,3 млн українців у додатку "Дія" проголосували за збереження вихідного на 8 березня. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров назвав такі показники рекордними.