Отмена 8 марта в Украине: будет ли выходной на Международный женский день

В 2024 году 8 марта приходится на пятницу, и согласно статье 73 Кодекса законов о труде, этот день должен был быть нерабочим. Однако украинцы не получат дополнительных выходных из-за военного положения в стране.

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В Верховной Раде 13 февраля 2023 года депутаты зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления украинских праздников, которым 25 февраля предлагается отмечать День украинской женщины. Текст соответствующего законопроекта (№9009) опубликован на сайте парламента.

Законопроектом группы депутатов предлагается в перечне праздничных и нерабочих дней вместо 8 марта — Международного женского дня установить празднование 25 февраля Дня украинской женщины (Дня украинки) — Дня рождения Леси Украинки.

Отменили ли 8 марта в Украине

Сейчас официального решения о полной отмене 8 марта как Международного женского дня не существует. Пока этот вопрос застыл на уровне обсуждений.

Поэтому по состоянию на начало 2024 года Международный женский день остается государственным праздником в Украине и отмечают его 8 марта.

8 марта — выходной или нет

Международный женский день в 2024 году приходится на пятницу, и согласно статье 73 Кодекса законов о труде, этот день должен был быть выходным. В то же время сейчас в Украине продолжается военное положение, которое было продлено до 13 мая 2024 года. Поэтому, учитывая Закон от 15 марта 2022 года Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, украинцы не получат дополнительных выходных из-за военного положения.

Это означает, что на 8 марта дополнительного выходного дня у украинцев не будет. Также отменены возможные переносы праздничных выходных дней.

Ранее Фокус в своем материале проанализировал историю появления Международного женского дня. Выяснилось, что торжественное событие не имело под собой никакой исторической подоплеки. Революционерка Клара Цеткин, которую считают основательницей Международного женского дня, была не единственной участницей в процессе проведения праздника.

Напомним, в прошлом году более 1,3 млн украинцев в приложении "Дія" проголосовали за сохранение выходного на 8 марта. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров назвал такие показатели рекордными.