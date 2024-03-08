В Киеве избили журналиста в call-центре: полиция начала расследование (видео, фото)

Как очевидно из видео, четверо неизвестных напали на журналистов, а позже к ним присоединился и пятый. В итоге инцидент вылился в кровавую драку.

В пятницу, 8 марта, в Печерском районе Киева напали на журналистов, которые выясняли информацию о деятельности call-центра. Об этом сообщает полиция города Киева.

Согласно предварительным данным, журналисты проекта "СтопКор" получили информацию о том, что в одном из офисов бизнес-центра "Алмаз", который расположен по улице Алмазной на Печерске, скорее всего, действует незаконный call-центр. Они решили проверить эти сведения, однако когда приехали по указанному адресу, то между представителями медиа и людьми, находившимися в офисе, возник конфликт. В результате, как очевидно из видео, размещенного в сети, один из журналистов получил телесные повреждения.

Что известно о конфликте

Судя по видео, сначала представителей СМИ пытались не пустить в помещение, а когда они все же попали внутрь, работники call-центра начали сворачиваться и выносить всю технику и документы, а затем — просто панически бежать. Журналисты вызвали полицию.

Пока полицейские из следственно-оперативной группы заполняли документы, четверо неизвестных напали на журналистов. Впоследствии к ним также присоединился пятый. В итоге инцидент вылился в кровавую драку. Нападавшие пытались выбить из рук медийщиков технику, а также нанесли одному из репортеров удар в лицо.

Фото: Скриншот

Полиция Киева отреагировала на факт избиения журналиста — начато уголовное производство, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Фото: Скриншот

Полицейские сообщили, что сейчас устанавливаются все участники инцидента и детальные обстоятельства.

Как сообщил Доценко, на месте происшествия присутствует адвокат некая Виктория Николаевна, которая утверждает, что имеет договор с владельцем помещения. Также стали известны данные одного из нападавших: Коваль Кирилл Романович.

Фото: Скриншот

"Свою должность назвать этот мужчина отказывается: утверждает, что он вроде бы просто "неравнодушный гражданин", но, похоже, на самом деле инициатор потасовки является одним из работников "колл-центра", — пишут журналисты "СтопКора".

Фото: Скриншот

Полицейские сообщили, что сейчас устанавливаются все участники инцидента и детальные обстоятельства.

Что известно о "СтопКоре"

Напомним, проект "СтопКор" уже не первый год освещает деятельность мошеннических call-центре, орудующих в столице и других крупных украинских городах, и проводит собственные расследования по происхождению таких "контор". Как утверждают журналисты, их следы часто ведут в страну-агрессор.

Недавно в торговом центре Cosmo Mall журналисты "СтопКора" разоблачили очередных мошенников, разместивших в ТЦ "call-центр". По словам репортеров, как только сотрудники "офиса" увидели журналистов, они быстро надели куртки и убежали из помещения. Мошенники также отказались давать комментарии.

Кроме того, в сентябре 2023 года команда "СтопКора" обнаружила мошеннический офис в Киеве, расположенный в ТЦ Capital и, возможно, связанный с бывшим политическим деятелем времен Виктора Януковича — Дмитрием Табачником.

Напомним, недавно Фокус писал, что банда подростков в Ивано-Франковске устроила облаву на одиноких прохожих.