Киев инициировал переговоры с США и ЕС о возобновлении авиасообщения: когда запустят рейсы

Авиаэксперт Богдан Долинце заявил, что Украина очень зависит от транспортных регуляторов Штатов и Евросоюза, а также намекнул, что перспектива восстановления пока выглядит несколько надуманной.

Украина инициировала официальные переговоры с регуляторами авиаперевозок Соединенных Штатов и Европейского Союза о возобновлении пассажирского авиасообщения с Украиной. Журналисты издания Kyiv Post обратились к авиаэксперту и руководителю авиационного сектора Богдану Долинце с вопросом, насколько возможной он считает такую инициативу.

Он рассказал, что Украина зависит от транспортных регуляторов США и ЕС и намекнул, что перспектива восстановления пока "выглядит несколько надуманной".

"Сама Украина закрыла свое воздушное пространство в 2022 году в соответствии с международными правилами. И EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности), и FAA (Федеральная авиационная администрация) выдали директивы авиакомпаниям, которые подпадают под их юрисдикцию, что и привело к запрету полетов в Украину", — пояснил Долинце.

По его словам, даже если бы Украина сняла свой запрет, без соответствующих действий со стороны EASA и FAA американские и европейские перевозчики не смогли бы возобновить полеты.

Эксперт отмечает, что начало переговоров предполагает, что снятие запрета на полеты обеими сторонами состоится одновременно. Он добавил, что это произойдет тогда, когда полеты будут признаны безопасными или если условия будут соответствовать необходимым стандартам безопасности, что побудит Украину, FAA и EASA отменить запрет или установить специальные протоколы полетов.

"Это имеет решающее значение, поскольку открывает возможность как для украинских, так и для международных перевозчиков возобновить полеты в Украину", — уверяет Долинце.

Кроме того эксперт рассказал, что после представления информации регулирующим органам США и ЕС начнется период оценки, чтобы определить, достаточно ли ресурсов и возможностей для восстановления полетов в установленном объеме и в рамках определенных параметров.

"Они могут предложить дальнейшие меры для восстановления работы, потенциально указав ряд дополнительных требований по конкретным аэропортам", — добавил он.

Как отметил Долинце, основными вызовами для аэропортов, руководство которых рассматривает возможность возобновления работы, являются готовность инфраструктуры и наличие персонала. Несмотря на то, что некоторые украинские аэропорты выразили готовность к возобновлению работы, определенное количество аэропортов может столкнуться с препятствиями из-за мобилизации обученного персонала.

Украина начинает переговоры с США и ЕС по восстановлению авиаперевозок

Ранее вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью "РБК-Украина" заявил, что Украина инициировала официальные переговоры с регуляторами авиаперевозок Соединенных Штатов и Европейского Союза о возобновлении пассажирского авиасообщения с Украиной.

По его словам, пока сроки восстановления пассажирских рейсов еще неизвестны, однако украинская сторона уже передает регуляторам свое видение работы рынка в условиях военного положения, а также свою оценку рисков, подходы и алгоритмы.

"Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль — это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля", — подчеркнул он.

Кубраков отметил, что на уровне планов существуют разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.

"Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", — добавил министр.

Какие авиакомпании могут возобновить работу на украинском авиарынке

Кубраков заявил, что есть европейские авиакомпании, которые проявили интерес и желают быть среди первых, которые возобновят работу на украинском авиарынке, однако он отказался называть их. Согласно его словам, также ведутся переговоры с тремя украинскими авиакомпаниями.

"Они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна", — рассказал министр.

Относительно создания собственного национального авиационного оператора, Кубраков пояснил, что в данный момент, во время войны, это не является главным приоритетом, но впоследствии соответствующий вопрос будет рассмотрен снова.

Напомним, ранее городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что для восстановления авиасообщения надо немного, только чтобы на украинскую территорию сместили системы ПВО с польской стороны.