Привезла с Херсонщины: девушка приютила 72 хомяка-переселенца (фото, видео)

о словам жительницы Кропивницкого Юлии Коблик, она приютила животных, которых из-за войны оставили хозяева.

Юлия Коблик из Кропивникого приютила у себя дома более пятидесяти хомяков из Херсонской области. Об этом девушка рассказала в интервью "Суспільному".

Как отмечают журналисты, речь идет о хомяках, хозяева которых бежали из Херсонщины из-за обстрелов и не могли взять с собой питомцев.

"Когда узнала, что остались животные, сразу решила — поеду заберу, но я не знала насколько их много будет. Было 43 хомячка, на следующий день две мамы привели еще 11", — вспоминает Юлия.

По словам девушки, сейчас у нее живут 72 хомяка, которых она разместила в двух комнатах. Юлия отметила, что клеток пока не хватает на всех, поэтому грызунам приходится жить по двое-трое в одной клетке.

"Если бы надо было ехать куда-то, как люди уехали за границу из-за войны, я бы осталась, не бросила их еще раз, очень их люблю всех", — призналась она.

Хомяки-переселенцы Фото: Суспільне

Хомяки-переселенцы Фото: Суспільне

Девушка также отметила, что ищет для своих хомяков семьи, в которых за животными будут должным образом ухаживать.

Юлия Коблик приютила 72 хомяка

Напомним, по данным UAnimals, российские военные в Херсонской области убивали ради развлечения грызунов. Среди убитых животных есть серый хомяк, который внесен в Красную книгу Украины.

Кроме того, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщал, что оккупанты вывезли из украинского заповедника "Аскания-Нова", который находится на оккупированной территории Херсонской области, редких животных.