ВС РФ ради развлечения убили краснокнижных хомяков в Херсонской области (фото, видео)

Среди убитых животных был серый хомяк, который внесен в Красную книгу Украины. До вторжения животные этого вида охранялись и оберегались. Оккупанты привязали грызунов на ветках деревьев за хвосты и шею.

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Российские военные убивали ради развлечения грызунов. Среди убитых животных есть серый хомяк, который внесен в Красную книгу Украины. Об этом рассказали в украинской организации по защите животных UAnimals.

На одной из покинутых позиций ВС РФ в Херсонской области обнаружили место, где несколько грызунов были повешены. Оккупанты поймали их и привязали на ветках деревьев за хвосты и шею. Найденные хомяки были мертвы

"Серые хомяки — грызуны из Красной книги Украины. До войны они охранялись и оберегались. Это — оставленная позиция в степи Херсонщины. Что россияне сделали с грызунами, среди которых редкий серый краснокнижный хомяк — можно увидеть на фото", — сказано в сообщении.

В организации призвали подписать петицию, которая призывает наказать Россию за экологические преступления на территории Украины.

Украинский природозащитник Михаил Русин рассказал, что на позиции бойцов Вооруженных сил Украины также пришел серый хомяк. Его украинские защитники назвали боевым.

Напомним, 13 ноября стало известно, что российские военные при побеге из Херсона украли енота и других животных из местного зоопарка. Среди похищенных животных есть лама, волк, осел и белки, их оккупанты увезли в Крым. Украинская сторона уже предложила обменять похищенных животных на пленных российских солдат.

Ранее, 10 ноября сообщалось, что ВС РФ украли из храма в оккупированном Энергодаре семь икон конца XVIII – начала XIX века. Церковные ценности российские оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей.